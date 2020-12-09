Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 декабря 2020: новые экспресс-тесты, где поставить прививку, ТикТок из «красной зоны»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 декабря Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области начало снижаться количество заболевших коронавирусом. На ранее утро 10 декабря минздрав зарегистрировал 299 новых случаев заражения. Общее число больных составило 29 352 человека.

За день из больниц выписали 204 пациента. С начала пандемии COVID-19 переболели 18 581 житель региона. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

Но есть и плохая новость: растет число умерших с коронавирусом. За последние сутки печальную статистику пополнили 14 случаев — это новый антирекорд. У пяти женщин (84 года, 59 лет и трем по 82 года) и трех мужчин (52 года, 62 года, 67 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. У шести пациентов были другие заболевания:

От других причин (ковид сопутствующий) умерли еще четыре человека:

— сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий — пациентка, 56 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий — пациентка, 60 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз аорты — пациентка, 70 лет;

— сахарный диабет, диабетическая микроангиопатия — пациентка, 73 года;

— сахарный диабет с множественными осложнениями, атеросклероз аорты — пациент, 79 лет.

— очаговый пневмосклероз, гипертрофия миокарда — пациентка, 86 лет.

Ро словам врачей, сахарный диабет, ожирение, возраст — факторы, которые почти в шесть раз увеличивают неблагоприятный исход при коронавирусе.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Как поставить прививку от коронавируса?

В Челябинскую область доставили тысячу доз вакцин от коронавируса (всего их будет три тысячи). Но на всех желающих ее не хватит. Целых пять тысяч добровольцев отправили свои анкеты в минздрав. В первую очередь вакцину получат врачи, педагоги, соцработники и полицейские, так как входят в группу риску. Но прежде они должны пройти медосмотр и сдать тест на антитела к вирусу. Те, кто уже переболел или неважно себя чувствует, отсеиваются на этом этапе.

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отметила, что с января 2021 года вакцинация будет продолжена в более крупных масштабах. Но сколько доз регион получит в следующем году, пока неизвестно.

ТикТоки из «красной зоны»

23-летний Амир Даутов работает медбратом в областном госпитале ветеранов, где помогает больным коронавирусом. Молодой медработник также ведет ТикТок о работе в «красной зоне» и старается снимать позитивные, мотивирующие ролики. Всего за месяц на его аккаунт подписались десятки тысяч фолловеров.

— Друг спросил: «Ты можешь завести ТикТок и вести его? Сможешь набрать 2000 подписчиков за октябрь?» Для меня такая цифра была вышкой. Я вообще не думал, что уже на конец октября у меня будет 40 тысяч подписчиков, — признался молодой человек.

В ТикТок медбрат показывает, как надевает противоковидный «скафандр», как засыпает в разных местах от усталости, как радуется, когда пациенты выздоравливают, и как грустит, если люди не носят маски.

Новые экспресс-тесты

С конца октября в Челябинской областной детской клинической больнице пациентам, которым требуется экстренная неотложная помощь, делают новые экспресс-тесты. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

— Новый тест, в отличие от предыдущего экспресс-исследования — это мазок из носа и зева, а не анализ крови. К тому же в отличие от предыдущего экспресс-метода, тест позволяет выявить непосредственно сам вирус, а не антитела к нему, которые начинают вырабатываться не с момента заражения вирусом, — рассказывает заведующая микробиологической лабораторией ЧОДКБ Анна Ивановна Рыжкова.

Кстати, новый метод тестирования не требует дополнительного ПЦР-исследования. Раньше оно было необходимо из-за перекрестных реакций с другими вирусами.

К 6-летнему мальчику не приехала скорая

С наступлением второй волны коронавируса скорая особенно загружена. В Магнитогорске скорая помощь не смогла оперативно приехать к 6-летнему мальчику, у которого заподозрили аппендицит. Не было свободных бригад, объяснили родители.

Ребенка повезли в больницу родители, но заблудилась на незнакомой дороге. Им повезло встретить инспекторов ДПС, которые с мигалками проводили семью в больницу.

В минздраве рассказали, что родители мальчика сами отказались ехать на скорой.

— Ребенок был осмотрен дежурным врачом в больнице Фершампенуаза. Предварительный диагноз — кишечная инфекция. Далее пациент получил направление в «Центр охраны материнства и детства» Магнитогорска на дополнительный осмотр. Родители отказались от скорой помощи, сказав, что быстрее доехать до больницы на личном автотранспорте, — рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

В Казахстан и обратно

Из-за пандемии жителям Челябинской области теперь сложно навестить родственников в соседнем Казахстане. Рассказываем, при каких условиях вас пропустят через границу:

— наличие гражданства Казахстана;

— выезд к детям или родителям;

— трудоустройство или обучение в Казахстане.

— границу также смогут пересечь дипломаты и их семьи, водители, занимающиеся международными грузоперевозками, военнослужащие, в случае командировки.

С трудностями столкнулись и желающие приехать из Казахстана в Россию. Их впустят только в следующих случаях:

— наличие гражданства РФ;

— смерть близкого родственника;

— транзит через российский аэропорт;

— участие в программе переселения;

— трудовой договор с Минспорта России;

— необходимость лечения в России;

— уход за больными родственниками.

Кстати, на границе для подтверждения у вас потребуют справку или документы.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 декабря 2020 г.

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