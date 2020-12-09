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Сенатор из Челябинской области выступила за запрет суррогатного материнства

Член Совета Федерации назвала процедуру торговлей детьми
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Маргарита Павлова высказалась против суррогатного материнства

Маргарита Павлова высказалась против суррогатного материнства

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сенатор из Челябинской области Маргарита Павлова высказалась против суррогатного материнства. Своим мнением она поделилось в соцсетях:

Во-первых, суррогатное материнство можно считать поставкой детей на экспорт, что является унизительным для России.

Во-вторых, сенатора смущает, что услугой российских суррогатных матерей пользуются иностранцы и однополые пары. А ведь эта мера направлена на реализации демографической политики России.

Во-третьих, дети на бумагах являются объектами, а не субъектами права, что противоречит международным документам по правам ребенка. Маргарита Павлова отмечает, что дети становятся для взрослых инструментом для достижения целей.

В-четвертых, член Совета Федерации приравнивает суррогатное материнство к торговле детьми. А опасность заключает в том, что детей увозят за границу, где государство не сможет проконтролировать их дальнейшую судьбу.

Маргарита Павлова подчеркнула, что лучше отказать парам в возможности иметь ребенка, чем допускать «торговлю детьми».

В-пятых, член Совета Федарации предлагает разработать нормативно-правовую базу для регулирования суррогатного материнства.

— Считаю, что суррогатное материнство должно быть запрещено законом. Как минимум, очень серьезно ограничено — и уж, во всяком случае, нужно изжить практику коммерческого суррогатного материнства, бизнеса и заработка на суррогатном материнстве, — подытожила Маргарита Павлова.

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