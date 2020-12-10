Первую смерть пациента с COVID-19 в регионе зарегистрировали 20 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области с начала пандемии в общей сложности скончались 1010 пациентов с коронавирусом. От COVID-19 умерли в общей сложности 366 человек, причиной смерти еще 644 стали сопутствующие заболевания. Детей среди них нет.

Коронавирусная статистика смертей перевалила отметку в тысячу человек в четверг, 10 декабря. За сутки в регионе, по данным Минздрава, зарегистрировали 297 новых случаев заражения и рекордное число летальных исходов — 15.

Первый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом в Челябинской области зарегистрировали 20 апреля. Тогда скончался 66-летний мужчина, страдающий от онкологического заболевания.

Самым возрастным скончавшимся пациентом с коронавирусом стал потомственный казак, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Константинович Резепин. Ему было 105 лет. Он умер в больнице, где проходил лечение от COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания.

Самым молодым скончавшимся от коронавируса в регионе стал 24-летний водитель детской поликлиники №1 Сергей Гришов. Врачи боролись за жизнь молодого человека больше месяца, но спасти парня не удалось. За месяц до случившегося у него умерла мама.

За весь период пандемии вирус унес жизни 37 медицинских работников.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 27 декабря, а барам и ресторанам запретили проводить корпоративы.

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