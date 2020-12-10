Медбрату-тиктокеру из Челябинска позвонили минздрав и Первый канал

Однако Амиру особо некогда читать все, что о нем написали. Сегодня он снова на смене. Фото: из архива героя публикации

После публикации КП-Челябинск медбрата-тиктокера Амира Даутова стали атаковать журналисты. Парня позвали даже на Первый канал — на передачу «Гражданская оборона». Вылет был запланирован на сегодня, 10 декабря. В Москву медик планировал отправиться рано утром.

— Ближе к двум часам мне позвонили и сказали, что пригласят в следующий раз. Объяснили, что сейчас очень дорогие билеты на самолет, — говорит Амир.

По словам медика, коллеги над ним поначалу подшучивали, не воспринимали увлечение ТикТоком всерьез, а теперь не смеются.

— Руководство написало, чтобы я не отказываться от общения с журналистами. Минздрав связался с ними. Как я понял, миндраву просто было интересно узнать про меня, они спрашивали, как я начал снимать в ТикТок, что навело на это. Похвалили, — рассказывает медик-блогер.

Число подписчиков в ТикТоке у Амира за день резко не выросло. Однако желающих следить за его блогом прибавляется каждый день на 50-100 человек. Сейчас на аккаунт подписано 44,7 тысяч пользователей.

— Родные звонили. Дальние родственники написали, которые не знали, что я занимаюсь ТикТоком. Друзья поздравляли, говорили, что нашли статью. Все поздравляют, желают всего хорошо, говорят: «Ты молодец».

Но медбрату пока особо некогда читать новости. Сегодня с 12 часов он снова на смене в больнице. Нашему корреспонденту он тоже отвечал с запозданием, как находилась свободная минутка.

В минздраве похвалили медика за его блог. Фото: из архива героя публикации

Амир Даутов работает в областном госпитале ветеранов, спасает людей от ковида. Работу совмещает с учебой, учится на провизора. В октябре медик начал вести блог в ТикТоке, где рассказывает про работу в «красной зоне». Амир сам переболел ковидом. Он считает, что победить болезнь помогают не только медикаменты, но и положительный настрой. Поэтому старается нести позитив в массы.

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