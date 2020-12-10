В Челябинске пропала мать с двумя детьми

Больше суток их местоположение неизвестно Фото: «Легион-СПАС»

В Челябинске пропала 24-летняя женщина с двумя детьми. Шахсонон Кочкарова вместе с трехлетним сыном и годовалой дочерью вышли из дома № 39 по улице Бейвеля вчера в 11:00. С того момента их никто не видел, уже больше суток неизвестно, где они находятся.

Фото: «Легион-СПАС»

Если вам известна информация о местонахождении кого-то из пропавших, вы можете сообщить ее по телефону: 8-951-455-13-17 (Татьяна) и 8-909-073-90-57 (Юлия).

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