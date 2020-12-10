Мальчик из Курганской области стал пилотом первого детского экзоскелета

10-летний Слава первым испытал новенький экзоскелет. Фото: Правительство Курганской области

Курганская область стала первым регионом России, где появилась детская модель экзоскелета. Ноу-хау стоимостью 4 млн рублей передали Курганскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями, сообщает правительство региона. Устройство помогает укрепить мышцы и научиться ходить.

Первым пилотом экзоскелета (именно так врачи называют пациентов, осваивающих устройство) посчастливилось стать 10-летнему Славе Повелюшину. У мальчика ДЦП, он постоянно проходит медицинскую реабилитацию, но до недавнего времени мог только сидеть и лежать. Встав на ноги, увидел мир совершенно с другой стороны.

Очень нелегки первые шаги. Фото: Правительство Курганской области

Фото: Правительство Курганской области

Фото: Правительство Курганской области

— Сам аппарат не только помогает ребенку ходить. Он формирует у ребенка мотивационную готовность, — пояснила начальник Шадринского филиала Ирина Казакова. — У него и настроение поднимется, и само формирование эмоционально-волевой сферы поможет ребенку достичь другого уровня двигательных умений, а если он пойдет, то начнет и руками лучше работать, а затем и речь лучше пойдет.

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Пройти обучение на аппарате смогут 70 детей в Кургане и Шадринске. Детская модель экзоскелета спроектирована и изготовлена российской компанией «ЭкзоАтлет».

Детскому счастью нет предела. Фото: Правительство Курганской области

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