Награда от президента: председатель Совета директоров РМК отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» за помощь в борьбе с коронавирусом

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил председателю Совета директоров РМК Игорю Алтушкину Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Указ о присуждении государственных наград медикам и меценатам, которые помогали и помогают справиться с пандемией коронавируса, был подписан главой государства в конце ноября. Были отмечены те, кто внес весомый вклад в такое благое и крайне важное дело, работал на переднем крае, вкладывал средства в покупку необходимых препаратов, санитарного, медицинского инвентаря, оборудования, необходимой техники. Председатель Совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин был в числе тех, кто оказывал большую поддержку в этот сложный, непростой для страны период.

Сегодня, 10 декабря Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил председателю Совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игорю Алтушкину Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

С апреля в рамках гуманитарной помощи от Группы РМК, через благотворительные организации и лично от Игоря Алтушкина на эти цели было направлено около 1,4 млрд. рублей. Средства пошли на закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, аппараты искусственной вентиляции легких, экспресс-тесты на коронавирус, медицинское оборудование и машины скорой помощи… Так, в середине августа Благотворительный фонд РМК приобрел 12 современных автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных всем необходимым оборудованием, в том числе, два реанимобиля и 10 стандартных машин, построенных на платформе Ford Transit. Автомобили были распределены между городами области: две машины реанимации работают в Коркино и Кыштыме, стандартные скорые – в Аше, Симе, Кропачево, Варненском, Катав-Ивановском, Кунашакском, Чесменском и Сосновском районах, а также в Карабашском городском округе и Станция скорой медицинской помощи Челябинска. Общая стоимость приобретенной техники – почти 57 млн рублей.

В августе Благотворительный фонд РМК приобрел 12 современных автомобилей скорой помощи для медучреждений Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А ранее в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции РМК закупила и предоставила Минздраву Челябинской области миллионы средств индивидуальной защиты для медиков, а также бесконтактные термометры. Кроме того, для снижения дефицита масок в регионе РМК передала областным властям современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок.

Для справки:

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — вторая государственная награда, которой удостоен Игорь Алтушкин. В 2017 году Президент России Владимир Путин вручил главе РМК Орден Дружбы. Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Вместе с тем, по поручению Игоря Алтушкина Благотворительный фонд РМК запустил акцию #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ. «Помощь уже здесь» - эти слова стали главным слоганом в период пандемии коронавируса. Акция стартовала в апреле и продолжалась четыре месяца. Гуманитарную помощь в Челябинской и Свердловской областях – бесплатные продуктовые наборы, получали и продолжают получать многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и опекаемыми детьми, инвалиды, а также те, кто лишился работы из-за пандемии коронавируса. Поддержку получили уже более 170 тыс. человек. В ноябре такие продуктовые наборы поступили и в Оренбургскую область.

ДЛЯ СПРАВКИ

Благотворительный фонд РМК, учрежденный Татьяной Алтушкиной вместе с супругом, председателем Совета директоров РМК Игорем Алтушкиным в 2005 году, помогает детям, борющимся с онкологическими заболеваниями и нарушениями слуха, а также поддерживает инициативы в научной, культурной и спортивной сферах. За годы работы помощь от фонда получили более 267 тысяч человек. Из них более трех тысяч детей с онкологическими заболеваниями обеспечены дорогостоящими препаратами и направлены на лечение в лучшие зарубежные клиники. Более тысячи детей с нарушениями слуха получили от Благотворительного фонда РМК высокотехнологичные слуховые аппараты.