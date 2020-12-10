Тепло — детям: Златоустовский машиностроительный завод ежегодно оказывает серьезную поддержку детским учреждениям здравоохранения, образования и культуры Златоустовского городского округа

Директор школы-интерната Светлана Тихомирова обратилась к генеральному директору АО «Златмаш» Антону Лобанову с просьбой оказать помощь в создании комфортных условий для ее воспитанников. Руководство предприятия на обращение педагогов отреагировало оперативно и положительно. В кратчайшие сроки специалисты отделов № 218 и № 506 оформили все необходимые документы, и сотрудники цеха № 7 доставили радиаторы в учебное заведение.

— Заявка изначально была на десять радиаторов, — рассказывает начальник отдела № 506 Виталий Высокин. — Однако руководство нашего предприятия приняло решение поставить школе-интернату 200 радиаторов.

После того, как было принято решение о выделении благотворительной помощи, сотрудники Челябинского областного отделения Российского детского фонда, с которым АО «Златмаш» сотрудничает более 15 лет, оформили необходимые документы. Таким образом, благодаря слаженной работе Златмаша и фонда, всего через семь дней после обращения радиаторы были доставлены в образовательное учреждение.

— Мы долго не могли поверить в то, что нам привезли такое количество радиаторов, — делится заместитель директора школы-интерната Владимир Смирнов. — Этим оборудованием мы закроем потребность в отопительных приборах, и с началом каникул приступим к установке. Большое спасибо руководству предприятия за то, что в кратчайшие сроки была решена наша проблема. Благодаря вам наши воспитанники, которые в силу обстоятельств лишены заботы и ласки, почувствуют настоящее тепло.

Напомним, что работа по оказанию благотворительной помощи на АО «Златмаш» — системная и является одним из главных направлений социальной политики предприятия. В течение года воспитанники школы-интерната и центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатно занимаются в ФОЦ АО «Златмаш». Кроме того, в родильный дом и детскую больницу Златоуста, а также в Челябинскую областную детскую клиническую больницу были поставлены неонатальные кроватки «Малышка». Образовательным учреждениям Златоустовского городского округа Златмаш ежегодно выделяет денежные средства для подготовки их к новому учебному году. Всего в этом году на благотворительные цели предприятие выделило около 2,5 миллионов рублей.

P.S. Напомним, что ранее cпециалистами АО «Златмаш» была проведена огромная работа по поиску и устранению причины снижения температурного режима в школе-интернате. Произошедшее комментирует начальник бюро обслуживания приборов учета и обработки данных Денис ЧЕРНЫШОВ:

— При определении причины низкой температуры в школе-интернате № 31 города Златоуста необходимо было определить, в чьей зоне ответственности находятся инженерные сети от гостиницы «Виктория» в сторону интерната. Данная проблема возникла из-за того, что при передаче тепловых сетей от предприятия ООО «Теплоэнергетик» в техническом паспорте и экспликации (схематическом изображении) к нему этого участка не было. Таким образом, участок был бесхозным и администрация Златоуста не передала его ни в собственность предприятия, ни в аренду ООО «Златсеть».

Следующим этапом оценки стала оценка параметров теплосети. Комиссия в составе представителей теплоснабжающей организации АО «Златмаш», теплосетевой организации ООО «Златсеть», управляющей компании ООО УК «ЗлатСитиСервис», территориального отдела администрации города по району машзавода, МКУ «УОиМП ЗГО» и МКУ ЗГО «УЖКХ» провела большую работу в данном направлении. Выявлено, что в жилых домах, расположенных в поселке Айском, идет перетоп и кольцевание на себе всей системы. Таким образом, тепло не в полном объеме доходило до конечных потребителей на теплосети (интернат и детский дом). Для решения данной проблемы специалистами предприятия было предложено установить ограничительные шайбы, на что представители УК «ЗСС» ответили, что сначала будут заниматься регулированием гидравлических параметров теплоносителя, установленных в домах балансировочными клапанами, и доведением параметров теплоносителя до нормативных значений. Кроме того выявлено, что участок теплосети не заизолирован, и представитель дома, за счет которого перекладывали теплотрассу, пообещал заизолировать теплотрассу и привести ее в надлежащее состояние.

В ходе проверки также выявлено, что циркуляционный насос, установленный в детском доме, более двух недель не работает и в данное время находится в разобранном состоянии. При этом прибор учета тепловой энергии фиксирует расход теплоносителя, циркулирующего по системе отопления детского дома в количестве 15 тонн в час, а таких параметров даже в прошлом году при включенном насосе не было. Детскому дому всегда хватало 12-13 тонн в час для доведения температуры в помещениях до 22-24 °С. При замере температуры в помещениях была установлено, что она находится в интервале от 21 до 26 °С.

Кроме всего прочего выяснилось, что задвижки, установленные в системе теплоснабжения интерната, находятся в неисправном состоянии, и запорный механизм в них запал. Таким образом, теплоноситель в здание поступает не в достаточном объеме.

Специалистами предприятия было выписано предписание интернату о необходимости ревизии запорной арматуры или ее замены, а также был произведен расчет и выданы рекомендации по установке насоса в систему отопления интерната. Сейчас ведутся работы по установке насоса, после чего ситуация должна измениться. Стоит подчеркнуть, что задвижки находятся на балансе интерната, и АО Златмаш» к ним не имеет никакого отношения. Сотрудники предприятия сейчас ждут, когда произойдет установка новой запорной арматуры и насоса.

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