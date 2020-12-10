Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 декабря 2020: больше тысячи погибших и вакцина по блату

В Челябинской области вакцины от коронавируса не хватает даже тем, кто входит в группу риска Фото: Валентина ВАГАНОВА

Второй день подряд в Челябинской области снижается количество заболевших коронавирусом. Но при этом растет смертность. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 11 декабря 2020 г.

На ранее утро 11 декабря минздрав зарегистрировал 297 новых случаев заражения. Общее число заболевших составило 29 649 человек. Радует и статистика выздоровевших. За день из больниц выписали 426 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 излечились 19 007 жителей региона.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Общее число погибших с коронавирусом уже перевалило за тысячу. За день установлен новый антирекорд — 15 смертей. У шести женщин (84 года, 63 года, 64 года, 65 лет и двоим по 67 лет) и трех мужчин (65 лет, 60 лет, 71 год). У шести погибших были другие заболевания:

— пациент, 70 лет: лимфолейкоз, гипертоническая болезнь;

— пациент, 70 лет: инфаркт, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 82 года: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 73 года: сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациент, 82 год: пневмосклероз, атеросклероз аорты;

— пациентка, 63 года: очаговый пневмосклероз, гипертрофия миокарда.

Инфографика: коронавирус74.рф

Главный эпидемиолог остался без вакцины

Главному внештатному эпидемиологу минздрава Челябинской области Александру Выгоняйлову не хватило вакцины. А ведь специалист обязан посещать разные больницы, в том числе и с очагами COVID-19. Вот как сам Александр Выгоняйлов объясняет ситуацию:

— Прививку не делал, потому что есть более блатные люди. Так можете и написать, — рассказал КП-Челябинск Александр Выгоняйлов. — Посылать по всяким очагам — это всегда пожалуйста, а прививку ставят какие-то, извините, преподаватели медуниверситета, которые к ковиду (особенно гастроэнтерологи) имеют такое же отношение, как я к балету.

Напомним, до конца года в регион должно поступить три тысячи доз «Спутник V». Но желающих гораздо больше.

Воспитатели — тоже

Раз главному эпидемиологу не хватило, что уже говорить о воспитателях. Сотрудница детсада №477 Татьяна Ершова была одной из тех, кто попал в первую волну вакцинации. Заявку подавали еще в сентябре, за три месяца коллеги Татьяны успели переболеть коронавирусом и даже лечь в больницу. Дефицитную прививку педагог так и не смогла сделать.

— Вечером 8 декабря написали, что завтра будет вакцинация в больнице скорой помощи. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и результаты теста на антитела. А мне к 7 утром на работу. Я где за ночь нарисую эти антитела? — рассказала журналисту КП-Челябинск Татьяна Ершова. — Нам ответили: вы можете сдать платно за 900 рублей. И это для бесплатной прививки!

После работы челябинка узнала, что вакцины закончились. Татьяне Ершовой сказали, что прививку сделают в следующий раз.

Полтысячи детей заразились коронавирусом

За осень в Челябинской области коронавирусом заразились 616 детей, из них 403 — в Челябинске.

— По контакту с ними отстранено от посещения занятий 1585 человек, в том числе в Челябинске — 596, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Отметим, что в регионе нет классов, изолированных из-за COVID-19. Все дети уже вернулись к очным занятиям.

— На карантине по ОРВИ — 193 класса, и полностью закрыта одна школа в Кизильском районе. Она маленькая: в ней учатся всего 144 человека, — уточнили в министерстве образования региона.

«ОРВИ легкой тяжести» вместо COVID-19

Журналист КП-Челябинск Ольга Семенюк проболела «ОРВИ» — такой диагноз поставили медики, отказываясь вникать, что у нее пропало обоняние. Точки над i помог расставить анализ на антитела, который показал, что она переболела. О своей странной болезни наша коллега написала колонку.

— Но самое неприятное в моем состоянии было чувство вины. Как будто ты такой провинившийся двоечник-симулянт, желающий пропустить контрольную. К тому же сама считала, что обоняние теряют люди с воспалением хитрости, — поделилась журналист «Комсомолки».

Отметим, что без официального подтверждения диагноза человека нельзя посадить на строгий карантин. Хорошо, что наша коллега решила две недели поработать из дома, мало ли что.

Медика-тиктокера позвали на Первый канал

После того, как КП-Челябинск рассказала про медика-тиктокера Амира Даутова, на молодого человека «напали» журналисты. Позвонили даже с Первого канала и позвали в передачу «Гражданская оборона».

Раньше коллеги не понимали увлечения медбрата, а теперь перестали смеяться. С успехом блогера поздравили и родственники, не знавшие о его хобби.

— Родные звонили. Дальние родственники написали, которые не знали, что я занимаюсь ТикТоком. Друзья поздравляли, говорили, что нашли статью. Все поздравляют, желают всего хорошо, говорят: «Ты молодец», — рассказал «Комсомолке» Амир Даутов.

Напомним, молодой человек работает в областном госпитале ветеранов, где помогает коронавирусным больным. А в ТикТок он снимает позитивные ролике о буднях в «красной зоне».

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 11 декабря 2020 г.

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