В Челябинск едут из Кургана, области, столиц и Казахстана Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске стали чаще покупать жилье жители других регионов. Их стало даже больше, чем тех, кто хочет переехать из города. Такими выводами поделились опрошенные КП-Челябинск эксперты рынка недвижимости. Кто едет к нам и почему — в нашем материале.

— В этом году, если смотреть по числу заявок на покупку жилья по нашей компании, выросло количество клиентов, которые хотят переехать в Челябинск. Желающих покинуть город 6-7%, а желающих переехать к нам — больше 10%, — комментирует директор компании «Этажи» в Челябинске Александр Аверин.

По его данным, чаще всего покупают квартиры в Челябинске жители Курганской области (в этом году их стало больше), городов региона, обеих столиц и Казахстана.

— Поток из Казахстана все еще сохраняется. Всплеск был в 2013-2017 году, и он идет до сих пор, — добавляет представитель агентства недвижимости.

По мнению Александра Аверина, ситуация с экологией в Челябинске стала лучше и «черное небо» больше никого не пугает. В Челябинске одна из самых низких цен на жилье в России, хотя стоимость последние месяцы начинает расти. К тому же сейчас активно покупают жилье с использованием льготной ипотеки — ставки исторически низкие.

Из челябинска, кстати, тоже стали меньше уезжать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор «IBC Недвижимость» Станислав Ахмедзянов уверен, что не покупателей из других регионов стало больше, а прекратился отток уезжающих из Челябинска.

— В Челябинске жилье покупают жители, к примеру, из Орска, Оренбурга для своих детей, которые едут сюда на учебу, — говорит он.

По его мнению, в городе прекратилась экологическая кампания и соответственно массовая истерия по поводу плохого состояния воздуха.

— Соответственно у людей пропали панические настроения и желание уехать из города. Те, кто продавал жилье и покидал Челябинск в первую волну, возвращаются. Не так просто с психологической точки зрения поменять полностью окружение и свою жизнь. К тому же каждый город имеет свои недостатки. Например, в Санкт-Петербурге сыро, в Краснодарском крае — ад для аллергиков, — рассказывает Станислав Ахмедзянов.

По его словам, вторая волна мигрантов были осторожнее — и уезжали на разведку, не продавая при этом квартиры.

Чаще всего уральцы мигрируют в тропики. Топ-5 городов: Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. В Крым сейчас уже не едут, говорят эксперты.

— Был пик, когда челябинцы массово уезжали в Крым, — комментирует руководитель группы реализации АО «ЮУ КЖСИ» Андрей Родионов. — Рынок жилья в Крыму специфичный, он еше не полностью интегрировался в российский рынок.

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