Челябинцев приглашают покрутить педали ради здоровья детей

18-20 декабря придите в ТРК «Космос» и накрутите на обычном велотренажере некоторое количество километров! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии Нового года с 18 по 20 декабря благотворительный фонд «Настоящий волшебник» проводит в Челябинске акцию «Едем вместе!»

Цель проекта — поддержать детей с диагнозом ДЦП и приобрести им тренажеры для реабилитации.

Накануне благотворительной акции известные люди города опубликовали на своих страницах в соцсетях ролики, в которых призывают челябинцев присоединиться к доброму и нужному делу.

В Челябинской области более 4 000 детей с диагнозом ДЦП нуждаются в лечении и реабилитации

Свои видеообращения записали:

— Арсен Карапетян — ведущий, актер сериала «СашаТаня» на ТНТ, сериал «Универ.Новая общага». Резидент «Comedy Батл» — 2013, 2014, 2016. СМОТРЕТЬ ВИДЕО.

— Дмитрий Кононец — президент Федерации «Уралстронг силачи России». Мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, призер чемпионатов России и кубка Мира. Организатор проекта «Самый сильный школьник». Ведущий спортивных мероприятий. СМОТРЕТЬ ВИДЕО.

— Ольга Медникова — кандидат в мастера спорта по спортивному черлидингу. Серебряная призерка на чемпионате и первенстве по бодибилдингу в категории фитнес-бикини 2019. Сертифицированный тренер, нутрициолог. СМОТРЕТЬ ВИДЕО.

КАК ПОМОЧЬ

Помочь детям очень легко — переходите по ссылке и вы узнаете, как это сделать:

— 18-20 декабря придите в ТРК «Космос» и накрутите на обычном велотренажере некоторое количество километров. Вы не только поможете, но и получите памятный сувенир и сделаете классные фото!

— Закажите на сайте проекта оригинальную футболку или толстовку с символикой проекта «Едем вместе». Средства, вырученные от продажи, пойдут на приобретение тренажеров.

— Расскажите о проекте, разместив на своей странице в ВКонтакте, Facebook, Instagram ссылку на сайт и соцсети проекта «Едем вместе».

— Сделайте любое пожертвование детям с ДЦП — подопечным фонда «Настоящий волшебник».

Добрые дела делать просто. Нужно только начать!