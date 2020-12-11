В двух шагах от ЧП: Курганской области «светят» экологические проблемы

В Юргамышском районе Курганской области набирает обороты история странного противостояния: местные дельцы вступили в конфликт с госпредприятием, которое обслуживает магистральные нефтепроводы. Ситуация чревата экологическим ЧП, которое может коснуться каждого жителя.

Простыми словами

Вот парадокс: ситуация сложная, а на самом деле все очень просто. Есть предприятие (АО «Транснефть — Урал»), которое работает в области уже полвека и обслуживает сотни километров магистральных трубопроводов, по которым транспортирует нефть и дизельное топливо. Есть «землевладельцы» (Сивковы), пару лет назад скупившие в Юргамышском районе большое количество земельных участков якобы для занятий сельским хозяйством. Почему якобы — потому что на большей части этих участков ничего не выращивается.Эти факты Россельхознадзор педантично зафиксировал в соответствующих документах, и даже наложил на Сивковых штраф, но те и глазом не моргнули. Для Сивковых ценность этих участков не в том, что на них (бурьян да свалка), а в том, что под ними. А под ними — те самые трубопроводы, которые обслуживает «Транснефть — Урал». Сейчас предприятию предстоит провести ремонт трубы, но не тут-то было -владельцы участков начали требовать несусветные компенсации за использование земли, шантажируя срывом сроков проведения работ.

Предприятие за своими трубопроводами обязано следить: контролировать их состояние, ремонтировать по распланированному на годы вперед графику. Такой подход — гарантия того, что трубу не прорвет, и нефть не разольется по округе. Но для этого нужно, чтобы график ремонтов соблюдался.И кому об этом знать, как не Сивковым — ведь и покупатель земли Максим Сивков, и представляющий его интересы по доверенности Олег Сивков — бывшие работники «Транснефть — Урал». Во время работы они имели доступ к далеко не общедоступному графику предстоящих ремонтных работ. Потому-то и купили они не просто землю, а именно те участки, где в ближайшее время должны были ремонтировать трубопроводы. А еще приобрели землю прямо возле станции по перекачке нефти «Юргамыш». Чтобы если нефтепроводчикам потребовалось расширить производственные мощности, пришлось снова идти к Сивковым на поклон.

Маски сброшены

Странно, что покупка Сивковыми именно таких «сельхозугодий» — разбросанных, имеющих «рваную» или «ленточную» форму, для ведения сельского хозяйства, по сути, непригодных — не насторожила никого в местной администрации.Сейчас владельцы выкручивают руки «Транснефть — Уралу», требуя космических размеров компенсации. С ними пытались вести переговоры, но тщетно. И когда у нефтепроводчиков кончилось терпение и бумаги ушли в суд, Сивковы начали быстро переоформлять участки друг на друга, постоянно меняя свой статус (сегодня они физлица, а завтра уже ИП). Пойди разыщи надлежащего ответчика. Такое запутанное судебное дело может рассматриваться годами.Тут даже самым доверчивым стало ясно, что никакое сельское хозяйство Сивковым даром не нужно, и затеяли они эту аферу совсем с другими целями.Олегу Сивкову помогает небезызвестный предприниматель Леонид Черноскулов: многие в области наслышаны о его жестком конфликте с еще одним местным аграрием, что для Черноскулова обернулось ограничением свободы и штрафом за самоуправство. Конечно, в драку с работягами он не полезет:возраст все-таки уже не тот, даром что бывший самбист с криминальным опытом. Но перекрыть своей машиной проезд для техники,и самому лечь перед экскаватором ему вполне по силам.

Сивковы и Черноскулов требуют одного — компенсации. Подчеркнем: выплата компенсации — это обычная практика, которая гарантирует, что в убытке не останется честный труженик, когда на его земле будут проводиться ремонтные работы. Но тут-то вместо честного фермера — циничный, хладнокровный делец, намеренный необоснованно обогатиться. Однако сумма компенсаций берется не с потолка, а является результатом детальных расчетов, основанных на четко определенных расценках и коэффициентах. Каждый год землевладельцы в разных уголках России (и в Юргамышском районе таких немало) заключают договоры с нефтепроводчиками. После чего получают компенсации, а потом спокойно продолжают выращивать хлеб на своей земле. Но это нормальные, здоровые фермеры. Тогда как предприимчивые дельцы, которые не сеют и не пашут, выставляют предприятию такие счета, будто на их участках растут как минимум золотые слитки.

Стремлением получить компенсацию Сивковы и Черноскулов, впрочем, не ограничиваются и перешли к активным действиям — то доступ на участок заблокируют, то своими машинами путь для спецтехники перекроют. Для Сивковых, похоже, важнее денег ничего нет. И чихать они хотели на то, что истинной ценой их алчности может стать экологическая катастрофа, которая нанесет экологический и экономический ущерб региону. Сивковым и Черноскулову остается лишь напомнить о том, что ответственность за необоснованное обогащение еще никто не отменял, и любому, кто имеет отношение к правоохранительным органам, это должно быть хорошо известно.

P.S. Увы, это еще не все. В следующем году «Транснефть — Урал» планирует строительство нового участка трубопровода «Уфа — Омск». Догадайтесь, кто скупил там земли? Правильно,те самые Сивковы. А значит, и эти важные для всей области работы снова под угрозой срыва. Неужели для того, чтобы в ситуации захотели окончательно разобраться власти и правоохранительные органы, должно произойти настоящее ЧП?

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