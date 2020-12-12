Родственники семимесячной девочки, которую ударили о дверной косяк в Магнитогорске, рассказали подробности трагедии на Первом канале

Сестра арестованной матери Светлана была рядом, когда она ударила дочь о косяк. Фото: скрин видео "Мужское/Женское", Первый канал/youtube.com

Родственники семимесячной девочки, которую ударили о дверной косяк, рассказали подробности трагедии в передаче «Мужское и женское» на Первом канале. Съемки проходили, когда журналисты еще не знали о смерти малышки.

4 декабря пьяная 22-летняя жительница Башкирии Диана ударила свою плачущую дочь о дверной косяк. Малышка получила тяжелые травмы головы, ее отвезли в больницу, подключили к аппарату ИВЛ. Девочка долго боролась за жизнь, но скончалась.

Диана находится под стражей. Фото: скрин видео "Мужское/Женское", Первый канал/youtube.com

В тот день, по словам тети малышки Светланы, мать девочки Диана поехала в Магнитогорск покупать комнату на материнский капитал.

— Дети остались со мной. Приехала пьяная, еле заставила ее покормить дочь, спать уложить. Ко мне приезжал брат, мебель собирать. Я пошла своих детей укладывать, а они остались сидеть. Утром не могли Диану разбудить — совсем пьяная была, девочка плакала — пора менять подгузник и кормить. Я ее растолкала, дала ребенка, говорю — иди смесь делай. И пошла в кухню, а Диана взяла и ударила ребенка об косяк, — рассказывает Светлана.

Светлана положила малышку на пол, она не дышала, начала делать искусственное дыхание. Девочка задышала, схватила ее за палец, но глаза не открыла. Вызвали скорую. Врачи просили поехать Светлану с ребенком, так как Диана была сильно пьяна. Но женщина не могла оставить своих четырех детей. В итоге в больницу отправилась мать. Но, как рассказали Светлане полицейские, из больницы она в итоге сбежала.

— Мне сказали, что она выпивала с каким-то мужчиной на квартире. Он к ней полез, и она его ножом пырнула, — говорит в передаче Светлана.

Отец умершей девочки рассказал, почему выгнал жену с детьми из дома. Фото: скрин видео "Мужское/Женское", Первый канал/youtube.com

Приехал на съемки и отец погибшей девочки Денислам. О трагедии он узнал только 5 декабря. Накануне он выгнал Диану с детьми из дома. Якобы конфликт произошел из-за того, что женщина нажаловалась участковому на мужа, который хранил дома незарегистрированное оружие.

Мать Дианы тоже приехала в Москву. Раиса участвовала в съемках по видеосвязи, так как у нее оказался положительный тест на коронавирус. Она рассказала, что мужчина со свекровью не раз поднимали руку на Диану. Причем она тогда была беременная. Выяснилось также, что, пока малышка была в реанимации, ее отец интересовался, достанется ли им материнский капитал, если она умрет. Сам он не работает, выпивает и, по словам матери Дианы, отбирал пособия на детей.

— Заявления на побои мы писали, нам отказали от возбуждении уголовного дела, — рассказала журналистам Раиса.

Светлана планировала забрать ее детей к себе. У Дианы есть еще одна дочь, которой в январе будет два года. Девочка уже и так, по словам Светланы, живет у нее два года. Сама Диана уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Сейчас Диана находится под стражей. Следственный комитет возбуждал уголовное дело «Покушение на убийство» неделю назад, а теперь, после смерти ребенка, решается вопрос о переквалификации статьи в более тяжкую.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru