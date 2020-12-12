У гирлянд разная мощность и назначение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро квартиры челябинцев украсят гирлянды. Все чаще разноцветные огоньки вешают не только на елку, но и на шторы, стены и балконы. Как выбрать качественную гирлянду и поджечь весь дом, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Что должно быть на упаковке

Прежде чем купить гирлянду, изучите информацию о продавце: о наименовании юридического лица, месте его нахождения. Если продавец индивидуальный предприниматель, то на вывеске в наглядной форме должны быть указаны его фамилию, имя, отчество.

— Если таких данных нет, то при нарушении прав потребителей или угрозе жизни и здоровью покупателя предъявлять требования будет сложнее, — комментирует заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области Владимир Ефремов.

Мощность и назначение

Второе — мощность и назначение гирлянды. Для украшения интерьера и новогодней елки желательно приобретать изделие не более 50 Ватт. Мощность написана на бирке, которая обычно прикреплена у вилки изделия. МЧС по Челябинской области ежегодно напоминает: важно знать, можно ли вешать гирлянду, например, на улице. Качественная гирлянда не может стоит 100 рублей, считают в ведомстве.

Безопасность

Третье — изучите пожарный сертификат. МЧС добавляют, что его нужно требовать у продавца. Проверьте срок службы, инструкцию с характеристиками элетрических ламп, номинальным напряжением гирлянды.

— Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0, 5 квадратных миллиметров, а сам провод должен иметь качественную, гибкую и плотную изоляцию. Расстояние шнура от вилки до ближайшей лампочки гирлянды должно составлять не менее 1,5 метра, — добавляет Владимир Ефремов.

Проверьте гирлянду в магазине

Состояние гирлянды и режим работы такого товара рекомендуем проверить непосредственно в магазине в присутствии продавца. Хорошо просмотрите гнезда, блока управления, вилки, убедитесь, все ли лампочки горят и так далее.

— При проверке товара дома, необходимо подождать несколько минут и дать гирлянде «согреться», сразу после мороза включать ее в розетку не стоит, — уверен Владимир Ефремов.

Если покупать новую гирлянду нет необходимости, то проверить старую тоже нужно. В МЧС говорят, что если где-то повреждены контакты, любое короткое замыкание — и шторы, елка или обои вспыхнут, как спичка.

В МЧС советуют проверять провода на повреждения. Фото: ГУ МЧС по Челябиснкой области

И еще пара советов от МЧС. Не используйте старые советские гирлянды. Понятно, что это память, но это небезопасно. То же самое с самодельными лампочками. Вешать гирлянды советуют не сильно низко, чтобы ни животные, ни дети не могли до них достать. И самое главное — не оставляйте включенные гирлянды на ночь или уходя из дома. Иначе, уверены в МЧС, вы рискуете вернуться домой в закопченную квартиру.

В этом году челябинцы решили распродать свои старые новогодние игрушки, гирлянды и елки. Количество объявлений по сравнению с прошлым годом выросло в несколько раз.

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