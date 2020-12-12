Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 декабря 2020: заразился каждый сотый и толпы на вылет

Приближается Новый год, а ковид даже не думает сдаваться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Весь декабрь суточная статистика новых зараженных коронавирусом в Челябинской области колеблется около цифры 300, а число умерших держится на уровне полутора десятков. Не обходится без нарушений как среди рядовых горожан, так и среди больших компаний. К счастью, в эти непростые времена в наших сердцах находится место доброте. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 декабря 2020 г.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Общее количество зараженных COVID-19 перевалило отметку в 30 тыс. и составило 30 247 (+300 новых, из них двое школьников). То есть заразился примерно каждый сотый.

На лечении находятся 9807 человек. Победить коронавирус смогли еще 230 человек, всего выздоровели 19360 южноуральцев. 42 человека переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы.

На этой неделе общее количество умерших превысило 1000. На сегодня эта цифра составляет 1 024 (+14). У 9 человек ковид стал основной причиной смерти: женщины 74, 81, 91 лет, мужчины 38, 61, 65, 68, 72, 82 лет.

Еще пятеро зараженных умерли от других причин (ковид сопутствующий):

— пациент, 48 лет — сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациент, 69 лет — острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь;

— пациент, 73 года — хроническая обструктивная болезнь легких, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 87 лет — хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 95 лет — сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Это залет!

Транспортная прокуратура нагрянет с проверкой в челябинский аэропорт. Сотрудникам и руководству воздушной гавани будет дана «жесткая и принципиальная правовая оценка». Под раздачу попадут и другие аэропорты Уральского транспортного региона — чтоб не повадно было.

Пассажиры пожаловались, что сначала приходится стоять в очередях перед шлагбаумом, чтобы заехать на территорию, а затем — чтобы зайти внутрь.

— И при входе в аэропорт постоянно очереди, из четырех оборудованных входов работает тоже только один! Утром более двух сотен людей стояли в очереди, их проверяли два человека, а несколько сотрудников аэропорта и полиции наблюдали и смеялись над этим, — передает жалобы депутат Госдумы Виталий Пашин.

— По предварительным данным, в зоне досмотра при входе в аэропорт наблюдается массовое скопление граждан. При досмотре пассажиров все имеющиеся входные «рамки» и интроскопы работниками служб авиационной безопасности не используются, — прокомментировали в Челябинской транспортной прокуратуре.

Где проводить ковидный год?

Приближается Новый год. Искать праздник внутри себя или отправиться провожать этот непростой год куда-нибудь подальше — решать вам. Специально для тех, чья душа просит путешествия — небольшое сравнение популярных направлений в авторской колонке челябинского эксперта по туризму Михаила Панова.

Мы лишь напомним о необходимости соблюдения всех мер, чтобы вместо сувениров не привезти домой ковид и не превратить праздник в кошмар.

Кстати, для въезда в некоторые страны, а также после возвращения из-за границы требуется сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Рассказываем, где его можно сделать и сколько стоит.

Ангелы для врачей

Челябинец Сергей Андреев, победивший коронавирус, в знак благодарности подарил врачам ГКБ №9 благодарственные письма и фигурки ангелов.

— Они символизируют врачей — ангелов-хранителей, которые вытащили меня с того света, — поделился эмоциями мужчина.

В письмах для лечащего врача Елены Болдыревой и главврача Олега Денисова он выразил искреннюю признательность за успешное лечение, за решительность и самоотверженность медработников в борьбе с опасным заболеванием.

— Заболевание прогрессировало очень быстро, течение было тяжелым с выраженной дыхательной недостаточностью. При этом Сергей Викторович все время был настроен оптимистично на излечение, был со мной на одной волне. Как только был снят с неинвазивного аппарата ИВЛ, четко выполнял все рекомендации, делал дыхательную гимнастику, — сообщила Елена Болдырева.

Сергей Андреев переболел ковидом в тяжелой форме. Фото: gkb9.chelyabinsk/instagram.com

Кстати, в Челябинске в 2021 году планируют поставить памятник медицинским работникам от жителей Челябинской области в благодарность за их работу. Пока рассматривается два варианта — на Кировке и возле ГКБ №1 на Воровского. Как будет выглядеть памятник — читайте в нашем материале.

А еще у нас есть история медбрата-блогера, который везет ТикТок из «красной зоны». Знакомьтесь: Амир Даутов.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 декабря 2020 г.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru