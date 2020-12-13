Экстрасенсы приехали в Челябинскую область, чтобы узнать, как погибла молодая пара. Фото: скрин видео "Битва экстрасенсов"/youtube.com

31 августа 2020 года на заброшенной ферме в деревне Губернское Челябинской области нашли мертвыми молодую пару. Следователи не увидели криминала в деле. Родители подростков решили узнать у экстрасенсов, что стало причиной гибели детей. Эфир «Битвы экстрасенсов» вышел в субботу, 12 декабря.

Ведущий Марат Башаров дал задание участникам «Битвы» по запечатанному конверту с фотографией найти место гибели 17-летней девушки и 18-летнего молодого человека. Первым испытание проходила ведьма Ирина Игнатеко. Она нашла ферму, но не смогла указать точное место. По версии ведьмы, к смерти пары причастен мужчина из мест заключения. Местные жители подтвердили, что в округе есть колонии и ходили слухи, будто кто-то в деревне укрывает беглых заключенных.

Ведьма Марьяна Романова уверена, что пара сама приняла решение уйти из жизни.

— Им не было дороги вместе. Девушка собиралась уехать в город на учебу, а молодой человек остался бы в Губернском, — сказала она. — Это, по их мнению, был единственный вариант остаться вместе.

Мать девочки подтвердила, что перед тем, как погибшая сбежала из дома в тот злополучный день, они поссорились. Причиной стала новая любовь дочери. Как выяснилось, она уже год была в отношениях с другим молодым человеком.

— Провожала одного, а потом встречалась с другим. Деревня маленькая, что подумают люди, я ей говорила, — сказала на передаче мать.

Шаман Максим Федоров в своих поисках пришел на берег озера. По его мнению, это аномальное место, которое могло оказать влияние на неокрепшую психику. Тем более рядом Кыштым, где нашли «Алешеньку». Журналисты «Битвы экстрасенсов» подтвердили, что в последнее время в округе часто по непонятным причинам уходят подростки.

Эмпат Максим Раппапорт проходил испытание уже в темноте, поднялся буран и участник передачи сильно замер, так и не найдя место гибели подростков.

Последним на поиски отправился медиум Олег Шепс. Он «связался» с умершими, и первым делом пришел в дом погибшего парня. Шокированным родственникам он рассказал много подробностей из жизни парня. Родные уверены, что об этом никто не знал. Например, передал бабушке, как сильно скучает по ее пельменям, что благодарен за то, что берегла его — не давала работать и будить раньше времени.

Медиум Олег Шепс считает, что дело в "группах смерти". Фото: скрин видео "Битва экстрасенсов"/youtube.com

Когда Шепс пришел на заброшенную ферму, он рассказал, что пара была как «зомбированная». По мнению медиума, на них оказали воздействие через группы смерти. А надпись «в подарок» на бетонной балке была сделана девочкой, для этого возлюбленный посадил ее на плечи. Родные подтвердили, что у девушки в 2018 году находили группы «вроде синего кита».

— Я уверен, что их смерть не связана с их романом. Им кто-то давал указания — посмотрите, везде цифры непонятные. Они готовились, все подчищали. Убирали мусор, — уверен Олег Шепс.

Выдвинутые версии немного успокоили родных, которые уже три месяца мучаются в неведении. Испытание для экстрасенсов было решающим для выхода в финал. В него прошли все, кроме Ирины Игнатенко.

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