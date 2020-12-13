Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 декабря 2020: смерть 47-летнего пациента и снеговики в масках

Такой способ ношения маски, правда, не понравился бы сотрудникам Роспотребнадзора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южноуральцы ищут подарки к Новому году, а коронавирус ищет новые жертвы. Как бы жутко это не звучало, но число заболевших COVID-19 растет с каждым днем. Накануне диагноз подтвердился еще у 303 южноуральцев, среди них три школьника. Общее число заболевших с начала пандемии составило 30 550 человек.

Летальная статистика пополнилась еще 13 случаями. Восемь человек умерли непосредственно от ковида, самому молодому из них было 47 лет. Причем, никакими хроническими заболеваниями он не болел. Еще у пяти пациентов новая инфекция стала сопутствующим диагнозом. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 1037 южноуральцев. Напомним, число жертв перевалило за 1000 три дня назад. Самым молодым южноуральцем, скончавшимся от коронавируса в Челябинской области стал 24-летний водитель детской поликлиники №1 Сергей Гришов. А самым возрастным — 105-летний ветеран Михаил Константинович Резепин.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Накануне из больниц выписали 129 человек. Всего за время борьбы с вирусом выздоровели 19 489 жителей области. Продолжают лечение 9968 человек.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Снеговики в масках

Пережить эти непростые времена помогает доброта и забота о других. Так, накануне, 12 декабря, в Челябинске прошла благотворительная акция «Снеговики-добряки». Флешмоб в поддержку онкобольных детей поддержали сотни компаний города, в том числе — издательский дом «Комсомольская правда-Челябинск». Некоторые участники надели на снеговичков маски — напомнив, что нужно заботиться о здоровье.

— Мы думали, что придать какую-то форму не получится, но потом раздобыли у соседей лопату, завели снежное тесто и командная работа закипела. Снеговик получился по-настоящему добрым и внимательным — в фирменной защитной маске и с корзинкой леденцов для детишек, — делится впечатлениями главный редактор КП-Челябинск Юлия Реутова.

Акция проходит ежегодно при поддержке уполномоченного по правам детей в Челябинской области Евгении Майоровой. На ней горожане исполняют мечты детишек, которые они пишут в письмах Деду Морозу. В этом году организаторы планируют собрать не менее 500 писем. В прошлом году 60 компаний-снеговиков исполнили мечты 100 детей. А в этом году акцию поддержали более 300 компаний. Фотографии с мероприятия вы можете посмотреть в нашей группе во ВКонтакте. Ищите себя, если участвовали!

А это снеговик КП. Как вам? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кто пишет медику-тиктокеру из Челябинска?

Еще одной доброй историей мы с вами делились на этой неделе. Медбрат Амир Даутов из Челябинска ведет блог в ТикТоке. Он показывает «красную зону» с другой стороны, — без реанимационных коек и аппаратов ИВЛ. Амир считает, что победить болезнь помогают не только лекарства, но и положительный настрой. Поэтому несет позитив в массы.

После публикаций СМИ интерес к блогу Амира возрос — число подписчиков за несколько дней выросло с 44 до 46 тысяч. Однако сам медик отшутился, что поклонники ему не пишут. И выложил забавный ролик на эту тему. Он показал, что каждый день ему приходят письма… от МЧС. Ранее обаятельный медик все-таки рассказал КП-Челябинск, что у него есть поклонницы. Но его сердце пока свободно.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 декабря 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru