Южноуральские разработчики создали сервис наблюдения за автомобилем, у которого нет аналогов в стране

Специалисты компании «Интерсвязь» усовершенствовали защитные функции «Мониторинга за автомобилем» — системы безопасности сервиса «Умные парковки». Благодаря технологиям машинного зрения камеры теперь могут фиксировать присутствие постороннего рядом с автомобилем. На выявление человека, находящегося возле стоящей на охране машине, система тратит несколько сотых секунды. Если подозрительная активность длится более 10 секунд, приложение автоматически отправляет уведомление на смартфон пользователя.

Команда специалистов отдела «машинного зрения» провела масштабную работу. В общей сложности процесс тестирования, испытаний и обучения нейронной сети длился около года. Нужно было не просто внести изменения в существующее программное обеспечение, а добавить полноценную новую функцию. В конце ноября работа была завершена.

Новшество дополнило уже существующие возможности сервиса: система ориентируется на транспортное средство и уведомляет пользователя, если машина сдвинулась с места. Происходит это благодаря сопоставлению двух виртуальных карт: парковочных мест и автомобилей расположенных на них. Их составляет нейросеть, анализируя картинку с камер наблюдения.

Два совмещенных подхода формируют полноценную систему безопасности. «Мониторинг» позволяет не только определить возможный угон автомобиля пользователя, но и предотвратить его.

— Обеспечение безопасности жителей — это одна из основных задач масштабного проекта «Умный город», частью которого являются «Умные парковки». Каждая из наших разработок так или иначе следует этой цели. Яркий пример — домофоны компании «Интерсвязь». В территориях, где были установлены ниши девайсы, резко снижается число нарушений общественного порядка. Уверен — обновленная система «Мониторинга автомобиля» в итоге добьется схожего успеха, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин

Сервис «Умные парковки» появился в мобильном приложении «Интерсвязь.Умный город» в 2018 году. За это время он помог найти парковочные места уже более 300 тысячам пользователям. На данный момент на территории УРФО оборудовано около 200 «Умных парковок», и их количество продолжает расти.

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