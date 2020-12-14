Уральский вуз нашел способ сделать дистанционное образование на высоком уровне

С самого своего основания в 1943 году, ЮУрГУ воспитал сотни выдающихся ученых, государственных деятелей, инженеров и филологов. Следуя девизу «SMART-университет, объединивший Европу и Азию», ЮУрГУ стал культурным и научным мостом между двумя абсолютно разными частями света. На сегодняшний день Южно-Уральский государственный университет готовит высококлассных специалистов в современных отраслях: IT, биоинженерия, экология, экономика, а также в целом ряде социально-гуманитарных направлений. Кроме того, ЮУрГУ активно привлекает иностранных студентов со всех уголков мира: от Китая до Африка. Студенты, преподаватели, ученые и выпускники ЮУрГУ работают на благо области и страны: совершают открытия, воспитывают новое поколение исследователей, прививают молодым людям любовь к науке и получению новых знаний.

В эфире на радио «Комсомольская правда» ректор Южно-Уральского государственного университета, доктор технических наук Александр Шестаков рассказал, как в рамках федерального проекта готовят «цифровых» педагогов.