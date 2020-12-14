Челябинская полиция попросила банки отказаться от онлайн-кредитов

Южноуральцы зачастую перечисляют мошенникам деньги Фото: Анастасия ОСИПОВА

Главное управление МВД России по Челябинской области направило обращение в Сбербанк и банк ВТБ с просьбой приостановить выдачу онлайн-кредитов. Такой ход в главке объясняют высоким ростом мошенничества.

Злоумышленники звонят южноуральцам, представляясь сотрудниками банка, и заявляют, якобы мошенники хотят оформить на них кредит. Иногда схема срабатывает и перепуганные люди называют все данные от своих банковских карт, загружают приложения на телефон, перенаправляют деньги на якобы безопасные счета, а по итогу лишаются крупных сумм.

— С целью предупреждения возможности совершения указанных преступлений предложено приостановить оказание кредитно-финансовыми организациями услуг по оформлению онлайн-кредитов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Данная мера в комплексе с другими поможет защитить сбережения граждан и уберечь их от навязанных злоумышленниками кредитных обязательств.

То есть нет кредитов — нет проблем. Чем ответят банки на такое предложение, пока неизвестно.

Главное, чтоб в случае положительного решения, граждане были в курсе, что кредиты больше не выдаются. К сожалению, жертвами аферистов становятся люди с низким уровнем финансовой грамотности.

Между тем, в Челябинской области телефонные мошенники встречаются довольно часто. Мы публиковали множество историй, когда доверчивые челябинцы лишались своих сбережений: и 50 тыс. рублей, и 500 тыс. рублей, и даже трех миллионов.

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