В челябинской детской библиотеке мужчина изрезал себя ножом

Раненому мужчине оказали помощь Фото: Виталий Тарапатин

Сегодня днем в детской библиотеке на шоссе Металлургов в Челябинске мужчина порезал себя ножом. По словам очевидцев, он зашел в здание, попросил стакан воды, а затем удалился в туалет. Там он с кем-то поговорил по телефону, после чего вышел и начал неадекватно себя вести. Апогеем его выходок стал нож в руке, которым мужчина начал наносить себе раны.

Сотрудники библиотеки вызвали охрану, а мужчина убежал на улицу. Силовикам удалось его догнать и утихомирить. Чуть позже к месту ЧП приехали медики и оказали помощь раненому.

В социальных сетях горожане сообщают, что мужчина сбежал из туберкулезного диспансера, который находится неподалеку. Однако в пресс-службе областного Минздрава пояснили, что «сбежал» - громкое слово. Врачи – не охранники и никто никого насильно не держит. В областном противотуберкулезном диспансере ответили, что такие вопросы может комментировать только главврач Марина Лехляйдер, но ее уже нет на месте и она будет только завтра.

В библиотеке отказываются комментировать случившееся, подробности уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru