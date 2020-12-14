«Олимпийская деревня» под Челябинском: Коркино прирастет современными спортивными объектами

Хоккейная коробка в Коркино - одна из пяти, построенных по совместному проекту ХК "Трактор" и РМК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый хоккейный корт с раздевалками и прокатом инвентаря – совместный проект хоккейного клуба «Трактор» и Русской медной компании, реконструкция спортивного комплекса стадиона «Горняк», завершение строительства здания лыжной базы, новый детский сад с ясельными группами. Губернатор Алексей Текслер вместе главой Коркинского муниципального района Натальей Лощининой, представителями инвесторов оценил то, как идет обновление целого ряда социальных объектов в Коркино.

О ТАКИХ ПЛОЩАДКАХ ТОЛЬКО МЕЧТАЛИ

На улице легкий морозец. Самое время для дворового хоккея. И самое время для того, чтобы открыть новый хоккейный корт в центре Коркино. Здесь сегодня, на недавно залитом льду, командовал бывший защитник «Трактора», серебряный призер чемпионата КХЛ Александр Шинин.

— Разбились на пятерки и начали, нечего стоять, надо играть, — Александр Шинин подгонял ребят, одетых в фирменную экипировку «медведей». — Давай, давай! Не забываем меняться.

Шинин проехал в Коркино, чтобы провести мастер-класс для местных юных хоккеистов на современной недавно отстроенной и залитой площадке. Таким хоккейным кортам позавидует детвора и взрослые. Пластиковые травмобезопасные борта, прекрасное освещение, заградительные сетки, ворота, почти, как у профессиональных команд, крытые зоны для запасных игроков и арбитров…

— В Челябинской области большие хоккейные традиции, и многие известные хоккеисты, звезды хоккея как раз начинали свой путь с дворовых хоккейных коробок. О таких, что строят сейчас, можно было только мечтать, — рассказывает серебряный призер чемпионата КХЛ в составе челябинского «Трактора» Александр Шинин.

Для справки:

В 2020 году по проекту «РМК-Детям» в Челябинской области построено пять современных хоккейных кортов: четыре – в районах Челябинска и один в Коркино. На эти цели Русская медная компания выделила 30 миллионов рублей, а сам проект реализуется совместно с хоккейным клубом «Трактор».

Кто-то впервые встал на коньки, делая первые шаги по льду на речке или пруду, кого-то привели на хоккейную коробку родители или старшие браться…

Юные хоккеисты опробовали лед на новом хоккейном корте. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я с 12 лет начал заниматься в хоккейной секции здесь в поселке Первомайский. У нас в Коркинском районе есть свой филиал спортшколы «Трактор». До этого просто гонял на коньках, где придется, — делится впечатлениями форвард команды Михаил Соловьев. — Тренируемся на искусственном льду в спортивном комплексе поселка, а теперь будем приезжать вместе с нашим тренером Александром Сергеевичем Гавриловым и на эту площадку в Коркино. Играть с местными парнями, между собой. Чем больше хоккейных коробок, тем лучше. Конечно, все мечтают стать классными хоккеистами…

По словам генерального директора ХК «Трактор» Ивана Савина все хоккейные корты клуб берет «под свое крыло». К каждой площадке «прикреплены» свои инструкторы, которые будут следить за качеством подготовки льда, если нужно проводить занятия, а игроки «Трактора» - устраивать мастер-классы. Кстати, недавно одну из таких тренировок для юных хоккеистов провел в Челябинске воспитанник «Трактора», двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов.

НАЧИНАТЬ С ДВОРОВОГО ХОККЕЯ

— Если мы говорим о развитии хоккея в целом, то нужно стартовать с развития детского дворового хоккея, и такие проекты строительства ледовых площадок очень актуальны, — отметил на открытии площадки в Коркино губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Кроме того, в области строятся новые крытые хоккейные корты — около арены «Трактор», в Магнитогорске — рядом с хоккейным дворцом «Металлург». В Челябинске сейчас уже начали строительство Центра олимпийской подготовки по хоккею, который получил название «Шайба». И в каждом муниципалитете региона уже есть и строятся новые такие объекты, и они фактически круглогодичного цикла. Здесь можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Кстати, рядом с новым хоккейным кортом завершается капитальная реконструкция спортивного комплекса стадиона «Горняк», который также станет украшением и еще одним местом притяжения для жителей Коркинского района, для всех желающих. Кстати, спортивная школа, которая расположена на территории спорткомплекса, также недавно заиграла новыми красками — фасад, как с иголочки, внутри — капитальный ремонт игрового зала. А рядом с хоккейной коробкой — новые раздевалки и помещения, прокат коньков. Кто-то даже заметил, — получается своего рода «олимпийская деревня», если добавить к этому и многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс РМК, который был открыт в Коркино в сентябре 2018 года.

ЧТО БЫЛО И ЧТО СТАЛО

Следующая остановка – лыжная база «Березка». Точнее – еще один спортивный комплекс в Коркинском муниципальном районе. Да-да, именно комплекс для занятий спортом и активного отдыха. Старая база, построенная в начале 70-х, в новых «одеждах» - полностью отделана и отремонтирована. Плюс добавили еще и пристрой. Но это еще «цветочки»: напротив строится новое здание лыжной базы. Строится быстро, качественно, на совесть.

Идет строительство нового корпуса лыжной базы "Березка" в Коркино. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Одно дело видеть все на эскизах, другое — воочию. Красота, да и только, — не скрывает эмоций заведующий коркинской лыжной базой Андрей Шиленберг. — В старой постройке стало еще уютнее и просторнее. А про новую базу и говорить нечего. Сами посмотрите: фасад с панорамным остеклением, внутри светло, современная отделка, сейчас достраивают зоны проката лыж, будут раздевалки, душевые, тренажерный зал, рабочие кабинеты, буфет. Удобно, красиво, функционально. А летом здесь будет многофункциональный спортивный комплекс — с тренажерами, спортплощадками. В ближайших планах — достроить асфальтированную, освещенную лыжероллерную трассу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К слову, Коркино и в прежние годы славилось своими лыжными традициями. Здесь три подготовленных круга – 3,5 и 7 километров, проводятся традиционные соревнования для детей и взрослых, куда съезжаются спортсмены и любители со всех уголков области, есть свои Мастера спорта. Сегодня в лыжной секции занимаются почти сотня мальчишек, девчонок, молодежи. Часто приходят тренироваться люди старшего поколения, ветераны.

Лыжная база "Березка" станет многофункциональным спорткомплексом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Русская медная компания не только вложила средства в строительство новой и реконструкцию старой лыжной базы, но и установила около базы новую остановку общественного транспорта. Всю территорию благоустроят. И ребятишки, и взрослые будут с удовольствием сюда приезжать и летом и зимой. В прокате пока 350 лыжных комплектов, ботинки от 31 до 46 размера. Инвентарь найдется для всех, — говорит Андрей Шиленберг. — Кстати, инвесторы не только отстраивают спорткомплекс, но и обеспечили бесплатный проезд для тех, кто занимается лыжами у нас в спортивной школе.

Президент РМК Всеволод Левин также не скрывал эмоций, выходя из здания строящейся лыжной базы.

— Все здорово! Готов приехать сюда летом будущего года и вместе с сотрудниками сдать здесь нормативы ГТО. Это действительно вложения в спортивные результаты, в здоровый, в активный образ жизни, и такие проекты будут продолжены — подчеркнул Всеволод Левин.

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВСЕХ

— Я поставил задачу со следующего года начать в Коркинском районе жилищное строительство, в том числе в рамках программы переселения из аварийного жилья. Конечно, рядом с новым жильем должна быть современная социальная инфраструктура. Поэтому, уверен, жители новостроек и всех близлежащих домов станут посетителями тех объектов, которые сегодня возводятся в Коркинском районе при участии Русской медной компании, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

КСТАТИ

По проекту «РМК-детям» в 2021 году в Коркино после капитального ремонта и реконструкции откроется новое дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 85 мест (объем вложений – 160 млн. рублй). Детский сад был построен в 50-е годы. В 2016-ом его закрыли по причине ветхоаварийности. Старые стены решили оставить – они довольно прочные и прослужат еще долго, а вот все остальное кардинально поменяется. В итоге это будет современное дошкольное учреждение. И что крайне полезно – в детском саду откроется ясельная группа на 30 мест (для детишек от 6 месяцев). Молодые мамы смогут отдавать малышей в ясли уже в полугодовалом возрасте. Разумеется, появится возможность для того, чтобы раньше выходить на работу. А во втором корпусе, который также будет реконструирован, будут работать группы для детей от 2,5 лет и старше.

Детский сад в Коркино после реконструкции откроется уже в 2021 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент Русской медной компании Всеволод Левин:

Президент АО "РМК" Всеволод Левин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— За последние четыре года в развитие социальной сферы Коркинского и Сосновского районов компания вложила около 500 миллионов рублей. Восстановлены и построены новые спортивные школы, хоккейные корты, детские сады. Аналогичные социальные программы мы реализуем в других городах и населенных пунктах, где работают предприятия Группы РМК. Это и есть социальные инвестиции в комфорт и здоровый образ жизни в территориях, где работают наши сотрудники.