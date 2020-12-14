В Челябинске будет работать 72 елочных базара Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Челябинска утвердила список елочных базаров. Они начнут работать завтра, 15 декабря. В документе, опубликованном на сайте администрации, указано даже с какой стороны дома должны стоять продавцы.

На аппаратном совещании глава города Наталья Котова предлагала главам района расширить списки, но предупредила: следить за чистотой и порядком тоже вам. В списке так и осталось 72 точки. В пресс-службе администрации уточнили, что опубликован окончательный список.

— Мы, в свою очередь, будем совместно с полицией проверять и выявлять места, где торгуют незаконно, — заверил вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Отметим, что те, кто будет продавать елки вне этих адресов, — нелегалы. Они не платят налоги и неизвестно где берут елки. В городе уже били зафиксированы факту нелегальной торговли хвойными.

Калининский район

1. Северо-восточнее нежилого здания № 91-а по ул. Братьев Кашириных

2. Южнее многоквартирного дома № 102 по ул. Братьев Кашириных

3. Южнее многоквартирного дома № 124 по ул. Братьев Кашириных

4. Северо-западнее многоквартирного дома № 17 по ул. 250-летия Челябинска

5. Северо-восточнее нежилого здания № 2-а по ул. Кирова

6. Южнее нежилого здания № 11 по ул. Кирова

7. Севернее нежилого здания № 74 по ул. Кирова

8. Северо-западнее многоквартирного дома № 41-г по ул. Молодогвардейцев

9. Севернее многоквартирного дома № 113 по пр. Победы

10. Южнее многоквартирного дома № 168 по пр. Победы

11. Восточнее многоквартирного дома № 289-а по пр. Победы

12. Западнее нежилого здания № 37-б по ул. Чичерина

Курчатовский район

13. Южнее многоквартирного дома № 204 по пр. Победы

14. Северо-западнее многоквартирного дома № 14

15. Севернее нежилого здания № 13-г по Краснопольскому проспекту

16. Юго-западнее многоквартирного дома № 17 по ул. Чичерина

17. Западнее многоквартирного дома № 70 по Комсомольскому проспекту

18. Северо-западнее нежилого здания № 115 по Комсомольскому проспекту

19. Между многоквартирными домами № 69 по Комсомольскому проспекту и № 40 по ул. Солнечной

20. Юго-западнее многоквартирного дома № 25 по ул. Молодогвардейцев

21. Юго-восточнее нежилого здания № 330-а по пр. Победы

22. Юго-восточнее нежилого здания № 350-а по пр. Победы

23. Северо-восточнее многоквартирного дома № 1 по Краснопольскому проспекту

24. Северо-восточнее нежилого здания № 7-б по Краснопольскому проспекту

25. Восточнее многоквартирного дома № 59 по ул. Профессора благих

26. Северо-западнее многоквартирного дома № 112 по ул. Бейвеля

27. Юго-восточнее некапитального строения № 1/3 по ул. Бурденюка

28. Северо-западнее нежилого здания № 28-а по ул. Скульптора Головницкого

29. Южнее многоквартирного дома № 10 по ул. Шагольской

Ленинский район

30. Западнее многоквартирного дома № 66 по ул. Агалакова

31. Севернее нежилого здания № 78 по ул. Барбюса

32. Восточнее нежилого здания № 4-б по ул. Гагарина

33. Севернее нежилого здания № 5 по ул. Гагарина

34. Западнее многоквартирного дома № 25 по ул. Гагарина

35. Западнее многоквартирного дома № 35 по ул. Гагарина

36. Восточнее многоквартирного дома № 50 по ул. Гагарина

37. Северо-восточнее многоквартирного дома № 58 по ул. Гагарина

38. Юго-западнее многоквартирного дома № 102 по ул. Дзержинского

39. Западнее многоквартирного дома № 128 по ул. Дзержинского

40. Восточнее многоквартирного дома № 113 по ул. Дзержинского

41. Между многоквартирными домами № 8 и № 10 по ул. Масленникова

42. Восточнее многоквартирного дома № 34 по ул. Машиностроителей

43. Севернее многоквартирного дома № 7 по ул. Руставели

44. Севернее многоквартирного дома № 11

45. Северо-западнее многоквартирного дома № 65 по ул. Энергетиков

Металлургический район

46. Севернее многоквартирного дома № 98 по ул. Дегтярева

47. Юго-западнее многоквартирного дома № 70 по шоссе Металлургов

48. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жукова

49. Северо-западнее здания № 11 по ул. 50-летия ВЛКСМ

50. Северо-западнее здания № 24 по ул. Прокатной

51. Западнее многоквартирного дома № 19 по шоссе Металлургов

52. Юго-восточнее нежилого здания № 26 по ул. 60-летия Октября

53. Западнее многоквартирного дома № 33 по ул. Румянцева

54. Севернее многоквартирного дома № 47 по ул. Сталеваров

55. Восточнее некапитального строения № 66 по ул. Хлебозаводской

56. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева

57. Южнее нежилого здания № 16 по ул. 50-летия ВЛКСМ

58. Северо-западнее многоквартирных домов № 35 и № 37 по ул. 50-летия ВЛКСМ

59. Южнее многоквартирного дома № 66 по ул. Сталеваров

60. Остановка «Сталеваров» возле сквера Победы

Советский район

61. Южнее многоквартирного дома № 42 по ул. Доватора

62. Юго-западнее многоквартирного дома № 4 по ул. Евтеева

Тракторозаводский район

63. Между многоквартирными домами № 65-67 по ул. Артиллерийской

64. Севернее нежилого здания № 1-а по ул. Чоппа

65. Восточнее многоквартирного дома № 10 по ул. Зальцмана

66. Южнее многоквартирного дома № 19 по ул. Горького

67. Северо-западнее нежилого здания № 131-б по ул. Комарова

Центральный район

68. Южнее многоквартирного дома № 158 по ул. Братьев Кашириных

69. Восточнее многоквартирного дома № 160 по ул. Братьев Кашириных в

70. Северо-восточнее многоквартирного дома № 60 по ул. Воровского

71. Севернее многоквартирного дома № 161 по ул. Труда

72. Юго-восточнее многоквартирного дома № 16 по ул. Энтузиастов