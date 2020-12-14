В Челябинске будет работать 72 елочных базара
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мэрия Челябинска утвердила список елочных базаров. Они начнут работать завтра, 15 декабря. В документе, опубликованном на сайте администрации, указано даже с какой стороны дома должны стоять продавцы.
На аппаратном совещании глава города Наталья Котова предлагала главам района расширить списки, но предупредила: следить за чистотой и порядком тоже вам. В списке так и осталось 72 точки. В пресс-службе администрации уточнили, что опубликован окончательный список.
— Мы, в свою очередь, будем совместно с полицией проверять и выявлять места, где торгуют незаконно, — заверил вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.
Отметим, что те, кто будет продавать елки вне этих адресов, — нелегалы. Они не платят налоги и неизвестно где берут елки. В городе уже били зафиксированы факту нелегальной торговли хвойными.
Калининский район
1. Северо-восточнее нежилого здания № 91-а по ул. Братьев Кашириных
2. Южнее многоквартирного дома № 102 по ул. Братьев Кашириных
3. Южнее многоквартирного дома № 124 по ул. Братьев Кашириных
4. Северо-западнее многоквартирного дома № 17 по ул. 250-летия Челябинска
5. Северо-восточнее нежилого здания № 2-а по ул. Кирова
6. Южнее нежилого здания № 11 по ул. Кирова
7. Севернее нежилого здания № 74 по ул. Кирова
8. Северо-западнее многоквартирного дома № 41-г по ул. Молодогвардейцев
9. Севернее многоквартирного дома № 113 по пр. Победы
10. Южнее многоквартирного дома № 168 по пр. Победы
11. Восточнее многоквартирного дома № 289-а по пр. Победы
12. Западнее нежилого здания № 37-б по ул. Чичерина
Курчатовский район
13. Южнее многоквартирного дома № 204 по пр. Победы
14. Северо-западнее многоквартирного дома № 14
15. Севернее нежилого здания № 13-г по Краснопольскому проспекту
16. Юго-западнее многоквартирного дома № 17 по ул. Чичерина
17. Западнее многоквартирного дома № 70 по Комсомольскому проспекту
18. Северо-западнее нежилого здания № 115 по Комсомольскому проспекту
19. Между многоквартирными домами № 69 по Комсомольскому проспекту и № 40 по ул. Солнечной
20. Юго-западнее многоквартирного дома № 25 по ул. Молодогвардейцев
21. Юго-восточнее нежилого здания № 330-а по пр. Победы
22. Юго-восточнее нежилого здания № 350-а по пр. Победы
23. Северо-восточнее многоквартирного дома № 1 по Краснопольскому проспекту
24. Северо-восточнее нежилого здания № 7-б по Краснопольскому проспекту
25. Восточнее многоквартирного дома № 59 по ул. Профессора благих
26. Северо-западнее многоквартирного дома № 112 по ул. Бейвеля
27. Юго-восточнее некапитального строения № 1/3 по ул. Бурденюка
28. Северо-западнее нежилого здания № 28-а по ул. Скульптора Головницкого
29. Южнее многоквартирного дома № 10 по ул. Шагольской
Ленинский район
30. Западнее многоквартирного дома № 66 по ул. Агалакова
31. Севернее нежилого здания № 78 по ул. Барбюса
32. Восточнее нежилого здания № 4-б по ул. Гагарина
33. Севернее нежилого здания № 5 по ул. Гагарина
34. Западнее многоквартирного дома № 25 по ул. Гагарина
35. Западнее многоквартирного дома № 35 по ул. Гагарина
36. Восточнее многоквартирного дома № 50 по ул. Гагарина
37. Северо-восточнее многоквартирного дома № 58 по ул. Гагарина
38. Юго-западнее многоквартирного дома № 102 по ул. Дзержинского
39. Западнее многоквартирного дома № 128 по ул. Дзержинского
40. Восточнее многоквартирного дома № 113 по ул. Дзержинского
41. Между многоквартирными домами № 8 и № 10 по ул. Масленникова
42. Восточнее многоквартирного дома № 34 по ул. Машиностроителей
43. Севернее многоквартирного дома № 7 по ул. Руставели
44. Севернее многоквартирного дома № 11
45. Северо-западнее многоквартирного дома № 65 по ул. Энергетиков
Металлургический район
46. Севернее многоквартирного дома № 98 по ул. Дегтярева
47. Юго-западнее многоквартирного дома № 70 по шоссе Металлургов
48. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Жукова
49. Северо-западнее здания № 11 по ул. 50-летия ВЛКСМ
50. Северо-западнее здания № 24 по ул. Прокатной
51. Западнее многоквартирного дома № 19 по шоссе Металлургов
52. Юго-восточнее нежилого здания № 26 по ул. 60-летия Октября
53. Западнее многоквартирного дома № 33 по ул. Румянцева
54. Севернее многоквартирного дома № 47 по ул. Сталеваров
55. Восточнее некапитального строения № 66 по ул. Хлебозаводской
56. На пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Румянцева
57. Южнее нежилого здания № 16 по ул. 50-летия ВЛКСМ
58. Северо-западнее многоквартирных домов № 35 и № 37 по ул. 50-летия ВЛКСМ
59. Южнее многоквартирного дома № 66 по ул. Сталеваров
60. Остановка «Сталеваров» возле сквера Победы
Советский район
61. Южнее многоквартирного дома № 42 по ул. Доватора
62. Юго-западнее многоквартирного дома № 4 по ул. Евтеева
Тракторозаводский район
63. Между многоквартирными домами № 65-67 по ул. Артиллерийской
64. Севернее нежилого здания № 1-а по ул. Чоппа
65. Восточнее многоквартирного дома № 10 по ул. Зальцмана
66. Южнее многоквартирного дома № 19 по ул. Горького
67. Северо-западнее нежилого здания № 131-б по ул. Комарова
Центральный район
68. Южнее многоквартирного дома № 158 по ул. Братьев Кашириных
69. Восточнее многоквартирного дома № 160 по ул. Братьев Кашириных в
70. Северо-восточнее многоквартирного дома № 60 по ул. Воровского
71. Севернее многоквартирного дома № 161 по ул. Труда
72. Юго-восточнее многоквартирного дома № 16 по ул. Энтузиастов