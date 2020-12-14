Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 15 декабря 2020: смерть бабушки-блогера, новая партия вакцины и еще одно такси для врачей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области не снижается число заболевших коронавирусом. На ранее утро 15 декабря минздрав зарегистрировал 305 новых случаев заражения. Общее число больных составило 30 855 человек.

Кривая графика выздоровевших резко пошла вниз. За день из больниц выписали 12 пациентов. С начала пандемии 19 501 житель региона переболел COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. У двух женщин (63 года и 83 года) и трех мужчин (60 лет, 72 года, 81 год) новая инфекция стала основной причиной смерти. У семерых погибших были другие заболевания:

— пациентка, 61 год: хронический пиелонефрит, артериолонефросклероз;

— пациентка, 63 года: сахарный диабет, атеросклероз аорты;

— пациентка, 64 года: сахарный диабет, атеросклероз артерий головного мозга;

— пациентка, 81 год: сахарный диабет с осложнениями, гипертоническая болезнь;

— пациент, 84 года: диффузный кардиосклероз, атеросклероз аорты;

— пациент, 86 лет: диффузный кардиосклероз при атеросклерозе коронарных артерий, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 88 лет: гипертоническая болезнь, мелкоочаговый кардиосклероз.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Умерла пожилая Instagram-звезда

В Магнитогорске умерла 94-летняя Раиса Гладских, за аккаунтом в Instagram которой следили тысячи человек. Информацию о смерти женщины подтвердила ее внучка Елена. В ноябре Раиса Гладских заболела коронавирусом, после чего у нее началась пневмония, которая стала причиной смерти.

— Она практически задохнулась из-за поражения легких, — рассказала КП-Челябинск Елена Гладских.

В 90 лет Раиса Гладских завела свой блог в Instagram, где выкладывала красивые фотографии и рассказывала о своей молодости. За пару месяцев на женщину подписалась тысяча человек, за четыре года число фолловеров выросло до 14 тыс. Пожилую Instagram-звезду даже звали на «Давай поженимся».

Новая партия вакцин

В Челябинскую область доставили еще 1700 доз вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Сегодня, 15 декабря, их должны распределить по медицинским учреждениям региона. В первую очередь прививки сделают тем, кто входит в группу риска, то есть медикам, педагогам, соцработникам и полицейским.

— Списки тех, кто будет проходить вакцинацию, уже сформированы, — сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области. — Их предварительно оповестят и заранее пригласят в медучреждение для прохождения бесплатного теста на антитела и общего осмотра терапевта перед вакцинацией.

В Челябинске закроют семь заведений

В выходные сотрудники мэрии Челябинска вместе с Роспотребнадзором и полицией обошли 75 развлекательных заведений, чтобы проверить соблюдение санитарных норм. Как рассказал замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, было составлено пять протоколов. За неделю в городе проверили 555 предприятий.

— В суд отправлено семь материалов на приостановку деятельности. Надо отметить, что соблюдение норм составляет 98,5%, — отметил Олег Извеков.

Дебошир из ковидного госпиталя

В Челябинске мужчина пришел в детскую библиотеку на ЧМЗ и достал нож. Чтобы остановить дебошира, полицейским пришлось применить оружие. На месте мужчине оказали медицинскую помощь, а потом доставили в больницу с раненной ногой.

Очевидцы сообщают, что мужчина сбежал из противотуберкулезного диспансера, который отдали под ковидный госпиталь. В пресс-службе минздрава подчеркнули, что пациент не мог сбежать, ведь врачи не надзиратели, и насильно в медучреждении никого не держат.

Бесплатное такси для врачей

Вслед за «Яндексом» Сбер и Mail.ru Group запускают бесплатные такси для врачей в 12 городах России, в том числе и в Челябинске. Поездками займутся партнеры такси-сервиса Ситимобил.

На проект выделят 145 млн рублей. Деньги пойдут на зарплату водителям и компенсацию в случае заражения. К перевозкам подключат 800 машин. Всех водителей, которые захотят поддержать акцию, обещают обеспечить индивидуальными средствами защиты.

Сбер и Mail.ru Group заверили, что водители будут перевозит только врачей. К обычным пассажирам эти машины не поедут.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 декабря 2020 г.

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