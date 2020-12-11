В стиле Инстаграм: какой будет набережная в Челябинске

Команда разработчиков облика набережной - власти города, предприниматели, горожане. Большая неравнодушная команда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Единственная водная артерия, пересекающая город по пяти районам, — река Миасс. Уникальный природный ресурс присутствует во всех вариантах Генерального плана как место притяжения горожан, однако не используется по назначению. Разрозненные участки набережной не манят к себе горожан. Не развивается инфраструктура, которая бы принесла дополнительный доход в казну мегаполиса.

У Казани Челябинск подсмотрел модный тренд — соучаствующее проектирование. Когда градостроительный вопрос общественной важности рассматривается не узким коллективом специалистов-проектировщиков, а широким кругом общественности. В Казани таким вот образом решили проблему берегов реки, пруда — теперь это благоустроенные пространства, всегда полные народа.

Этот опыт в прошлом году отметил Президент России Владимир Путин, подчеркнув, что Градостроительный кодекс не только не запрещает это делать, а наоборот, указывает, что это возможно. При этом, акцентировал президент, люди чувствуют себя причастными к важному процессу определения будущего той или иной территории, начинают бережно относиться к конечному результату.

ВЕРНУТЬ РЕКУ В ПОВЕСТКУ

По поручению главы города Натальи Котовой ее заместители Олег Извеков и Владимир Шамне, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов перенимали опыт у коллег из Татарстана.

Активный участник старта проектирования набережной — девелопер Вахтанг Чикаберидзе. «Реки не было в повестке много лет! Теперь есть! И не место для строительства, а именно вся река, протяженность обоих берегов которой — более 114 км. Сегодня это нереализованная природная доминанта», — говорит он.

Конечно, разом огромное пространство не освоить. Инициаторы сессии соучастного проектирования и идеи облагораживания набережных подчеркивают: торопиться не надо. Речь идет о стратегическом ресурсе, разработка которого продлится не один год.

Рассказывая об итогах первой сессии соучаствующего проектирования, замглавы города по экономике и финансам Олег Извеков подчеркнул, что перед городом стоит задача привлечь на очистку русла Миасса и федеральные средства, в том числе, и деньги инвесторов.

Переустройство набережной - процесс не быстрый. И торопиться не нужно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большую работу планируется разбить на этапы, чтобы увидеть инвестиционную составляющую. Во всем мире набережная приносит максимальные дивиденды.

На сессию соучаствующего проектирования собралось 70 человек — большее количество не возжно в силу ковидных ограничений. И рассматривали проектанты участок от ул. Северо-Крымской до ул. Красной. Для понимания: этот участок расположен от моста по ул. Чайковского в сторону центра, за ТК «Лента». Сейчас там пусто, тихо и уникальный ресурс реки в центре города никак не используется. После воплощения оригинальных и полезных идей пустырь у реки может стать интересным общественным пространством для жителей любых возрастов. Площадь обоих берегов — более 5 кв. км.

Участок еще и свяжет несколько районов города и в перспективе может стать одной из самых протяженных набережных парков в России — от Шершневской плотины до Каштакского бора.

ГОРОДСКОЙ ВИТАМИН

Чтобы набережная стала интересной, через каждые 250 метров должны располагаться «точки притяжения», или так называемые «городские витамины», — объекты, привлекающие внимание. Имя же прорабатываемому проекту было выбрано романтичное — «Волны».

Но все желающие следили за мероприятием в режиме онлайн.

Участников поделили на шесть групп, каждая из которых прорабатывала свое направление. Работали по высланному заранее материалу — 3D-моделям проектируемого участка и видео о набережной. Помогла и вводная лекция об особенностях нашего города — исторических, производственных, ландшафтных, а также вписанной в город ленты реки Миасс, с уникальной экосистемой на берегах.

Для справки: около полумиллиарда будет стоить решение экологических проблем территории. Речь, прежде всего, об очистке реки. Предстоит серьезно поработать с руслом: мы знаем, что в некоторых местах оно заужено (у КХП им. Григоровича, например), а есть и нецелесообразно расширенные точки. Например, между зданиями филармонии и цирка.

Участники шести групп проекта «Волны» разработали шесть концепций:

• Культурная волна (сценические площадки, пространство для выставок и экспозиций).

• Спортивная волна (велодорожки, спортивные площадки).

• Здоровая волна (скверы).

• Молодежная волна (скейт-парки, открытые лектории);

• Роскошная волна (отели, рестораны).

• Родная волна (исторический квартал, купеческие особнячки).

У каждого направления свои задачи и функционал.

Девелоперу Вахтангу Чикаберидзе на речных берегах сейчас не хватает жизни! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Городу нужны объединяющие истории. Вокруг разработки проекта набережной образуется пласт активных людей, которых и называют горожанами в полном смысле слова, тех, кому небезразлична судьба города, — говорит Олег Извеков.

Одним из застрельщиков проекта преобразования набережной стал генеральный директор автоцентра «Керг» Олег Байтингер.

Предприниматель заявил, что его компания готовит для города грандиозный инвестпроект (карты раскрывать не стал) и ему важно, как воплощенная в жизнь идея будет смотреться со стороны реки. Что скажут горожане? А со стороны реки ничего не увидеть. Сейчас не увидеть.

— Мы пошли в мэрию, поделились идеями по строительству набережной. Спасибо новой команде за оперативную реакцию. Подключилась глава города Наталья Котова, дала поручение работать по теме своим замам. Сейчас работаем все вместе, — говорит Олег Байтингер.

Задача набережной — манить разных людей: скейтеров и модных дам на шпильках, любителей пляжного отдыха и посиделок в кафе.

РАЗНОУРОВНЕВАЯ, С КАСКАДАМИ ПАРКОВ

Набережная должна быть разноуровневой, не везде зашитой в гранит — это скучно! Короче, стиль Инстаграм — меняющийся, яркий — должен быть вдоль реки. Набережная должна быть безбарьерной. Она должна стать транзитом для перемещения между пятью районами города — на велосипеде, роликах, на лодке, в конце концов. Проектировщикам видятся каскады парков вдоль берегов.

Материалы, сформированные по итогам сессии соучаствующего проектирования, а это не менее 125 возможных объектов, станут основой для разработки техзадания к международному архитектурному конкурсу, объявил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. Он уверен: большому городу нужен масштабный архитектурный конкурс, который подарит идеи и проекты.

— Нет простых решений, которые можно взять в одном городе и, как через копирку, поместить в другой город, — говорит Крутолапов. — У Челябинска есть свое индивидуальное лицо, чуть стершееся в последние 15 лет. И мы должны его вернуть.

Через полгода будет готово техзадание конкурса. Само мероприятие планируется объявить зимой 2022 года.