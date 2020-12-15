Вековая история челябинского храма Александра Невского: в залах молились, слушали музыку и изучали звезды

Храму Александра Невского более 100 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несколько месяцев от взглядов горожан закрыт старинный храм в честь Александра Невского на Алом поле. Сначала его окутали лесами, а теперь укрыли пленкой. Идет реставрация. Все работы проводятся вдали от посторонних глаз, слышны только постукивания и редкие переговоры рабочих.

Так храм выглядит сейчас. На зиму его укрыли, но реставрационные работы не прекращаются Фото: Юлия РЕУТОВА

Пять тысяч от императора

История Александро-Невской церкви начинается с часовни, построенной на западной окраине Челябинска мещанином Павлом Михайловичем Кутыревым. Она была заложена в 1881 г. и посвящалась памяти императора Александра II. Позже решение вопроса о переустройстве часовни в церковь растянулось на несколько лет.

Только в начале 1906 г. московский архитектор Александр Померанцев получил заказ на разработку проекта храма для Челябинска. В истории он известен тем, что выступил автором здания Верхних торговых рядов (ныне ГУМ) на Красной площади в Москве, а также храма-памятника Александра Невского в столице Болгарии Софии.

Закладка храма состоялась 22 июня 1907 г. на месте бывшей часовни. Вопросами строительства занималось специально организованное церковно-приходское попечительство, включавшее 36 человек. Комитет ведал сбором пожертвований. Крупные суммы были получены от императора Николая II (5000 рублей) и Челябинской городской думы (4809 рублей 52 копейки). Эти пожертвования позволили в 1910 г. завершить основные работы по возведению здания.

50-летие крестьянской реформы прихожане строящейся Александро-Невской церкви отметили 19 февраля 1911 г. крестным ходом и поднятием первого колокола. На большее не хватило средств, однако целенаправленная работа по их дальнейшему сбору приносила свои плоды. 6 мая того же года на храм подняли еще один колокол и установили на маковках 13 крестов. К концу года был готов к освящению главный престол храма, хотя и со временным иконостасом и бумажными иконами.

Значительные пожертвования, оказавшиеся весьма кстати, были сделаны купцом, общественным деятелем и известным челябинским благотворителем Михаилом Архиповым, проживавшим в приходе Александро-Невской церкви (дом его и поныне стоит на ул. Коммуны, 68). На них был изготовлен иконостас для правого придела, а также главный иконостас с иконами, приобретено паникадило и церковная утварь.

Звездный зал на Алом поле

Богослужения в церкви Александра Невского проводились более 10 лет, начиная с 1916 г. Вскоре после Октябрьской революции органы Советской власти Челябинска в память о событиях 1905 г. присвоили Александровской площади новое название — Алое поле. В 1922 г. здание храма вместе с находящимся в нем богослужебным имуществом было передано в бесплатное и бессрочное пользование группе верующих. В 1922 г. из церкви были изъяты ценности, на средства от продажи которых планировалось вести борьбу с голодом.

А это фото было сделано в 1946 году

Так здание храма выглядело в 50-е годы

В 1930 г. городские власти инициировали закрытие храма. В нем разместили типографию, затем здание передали картинной галерее, проработавшей здесь до начала войны. В 1954-1955 гг. здание претерпело коренную реконструкцию: внутренний объем был разделен монолитными железобетонными перекрытиями на два этажа: на первом разместилась станция юных техников дворца пионеров (затем детская шахматная школа), на втором этаже, куда с южной стороны был сделан специальный наружный вход, разместился Звездный зал Челябинского планетария.

Место для часовни было выбрано удачное

В 80-е годы возле здания был детский городок

Иконостас вместо органа

В конце 1981 г. обком принял решение о размещении в бывшем храме Зала камерной и органной музыки, но для этого требовалось проведение масштабных реставрационных работ. Первой и самой существенной проблемой при восстановлении здания было отсутствие информации о его первоначальном облике. Следующей проблемой стал кирпич. В царской России он применялся дюймовых размеров и был значительно больше современного.

Долгое время в храме раздавалась величественная органная музыка. Фото: Храм Александра Невского/vk.com

В 2010 г. было принято решение о возвращении храма верующим. Для уникального органа, расположенного в стенах храма, пришлось искать другое помещение — здание бывшего кинотеатра «Родина». 30 октября того же года в стенах Александро-Невской церкви прошла первая божественная литургия. В 2013 г. было объявлено о передаче здания храма Русской православной церкви. В июне 2020 г. началась масштабная реставрация, призванная вернуть ему первоначальные облик.

Фрескам вернули жизнь

В октябре во время реконструкции под толстым слоем штукатурки реставраторы обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась.

Обнаруженным фрескам вернут первоначальный вид. Фото: пресс-служба губернатора

Известно, что в залах появится и мозаика, которая указана в сохранившемся проекте. Но сделать ее не успели — помешала первая мировая война, а затем и революция.

Результат масштабной реконструкции челябинцы и гости города смогут оценить в 2023 году.

Реконструкцию планируют завершить через три года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За предоставление материала благодарим Государственный исторический музей Южного Урала

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