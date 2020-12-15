Меценаты передали 10 автомобилей неотложной помощи врачам Челябинска

10 новых автомобилей от РМК пополнили парк Челябмедтранса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маргарита Разумова уже полтора года работает водителем «неотложки», и она единственная женщина в этой должности в Челябмедтрансе.

— Вызовов, особенно сейчас, очень много. Конечно, устаешь за рулем. Но дело это нужное. Как говорят — если не мы, то кто… А на новой машине куда комфортнее будет, к тому же эта «Лада Гранта» оборудована кондиционером. Новая машина всегда надежнее и удобнее — и мне и врачам, которые всегда спешат на вызов — говорит Маргарита Разумова.

Новые авто - комфортные и надежные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Именно женщине-водителю первой вручили ключи от нового автомобиля неотложной медицинской помощи.

ВЕСОМАЯ ПОДДЕРЖКА

10 автомобилей скорой неотложной помощи на днях пополнили автопарк МАУ «Челябмедтранс». Средства на приобретение автомобилей были направлены из Благотворительного фонда Русской медной компании. По словам заместителя главы Челябинска по социальному развитию Сергея Авдеева парк легковых автомобилей, работающих в системе скорой неотложной помощи, сейчас насчитывает 89 автомобилей, и часть машин из-за постоянной эксплуатации, а с недавних пор и круглосуточного режима работы, порядком изношены. Десяток новых авто станет действительно весомой поддержкой для работников системы здравоохранения.

Врачи отправляются по вызову на новых "неотложках". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВАЖНА ДОСТУПНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

— Сегодня каждый участковый врач, работающий на отдаленных участках, должен быть обеспечен медицинским транспортом. Это сокращает время ожидания пациентом врача и увеличивает количество вызовов, которые он может обслужить. В 2020 году «Челябмедтранс» получил 28 автомобилей скорой помощи и десять легковых машин. Сегодня очень важна доступность медицинской помощи, мобильность медицинского персонала и такая помощь со стороны Русской медной компании неоценима и полезна. От нас только слова большой благодарности, — сказала начальник управления здравоохранения челябинской мэрии Наталья Горлова.

Специалисты медучреждений особо подчеркивают, что и «неотложки» сегодня приближаются к стандартам скорой медицинской помощи — новый автотранспорт оснащается и новым оборудованием — электрокардиографами, пульсоксиметрами, дыхательной аппаратурой и другими необходимыми приборами.

Меры санитарной безопасности сегодня крайне важны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БОРОТЬСЯ И ПОБЕДИТЬ

В августе Русская медная компания передала медицинским учреждениям Челябинской области 12 автомобилей скорой помощи, в том числе и два реанимобиля. Все машины оснащены всем необходимым оборудованием. Меценаты для нужд системы здравоохранения также приобретали средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ. С начала года на борьбу с пандемией Благотворительный фонд РМК только на помощь Южному Уралу в борьбе с пандемией COVID-19 перечислил около 500 млн рублей.

Анатолий Еремин вручил ключи от новых автомобилей от РМК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы находимся в постоянном диалоге с социальным блоком Правительства Челябинской области, Минздравом, Управлением здравоохранения Челябинска. Знаем о сложностях, с которыми подчас приходится сталкиваться. Сегодня только объединяя усилия можно бороться и победить пандемию и ее последствия, — подчеркнул руководитель обособленного подразделения Русской медной компании в Челябинской области Анатолий Ерёмин.