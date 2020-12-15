Престижная специальность без стресса и с бонусами: все об Институте спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ

— Институт спорта, туризма и сервиса привлекает студентов активной и интересной учебной, тренировочной и научной деятельностью. Сейчас у нас учатся 2 тысячи студентов. Мы понимаем, что карьера — один из признанных показателей успешности наших выпускников. Потому педагоги делают все, чтобы все выпускники ИСТиС ЮУрГУ были гармоничными, выносливыми физически, развитыми интеллектуально, успешными и стали профессионалами высочайшего класса, построив успешную карьеру. Это основной показатель качества нашей работы», — говорит директор ИСТиС Вадим Эрлих.