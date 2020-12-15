В сгоревшем в Башкирии доме престарелых, где погибли 11 постояльцев, оказались жители Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В страшном пожаре в пансионате «Дом милосердия», расположенном в поселке Ишбулдино (Республика Башкортостан) погибли двое уроженцев Челябинской области. Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, это:

— Валиев Д. 1963 года рождения из Магнитогорска;

— Шагалина В. 1958 года рождения из Верхнеуральского района.

Как прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, сейчас уточняется информация о погибших и их родственниках. Сейчас ведомство плотно работает с коллегами из Башкирии.

Тем временем родственники одного из постояльцев (возможно, речь идет об одном и том же человеке) рассказали, что не могут узнать о его судьбе.

— Там был наш отчим, мама умерла, а родственники отказались, вот ничего не знаем пока. Мы его навещали, последний раз были в октябре. Очень хорошая, домашняя обстановка была. Пекли пирог, были две сиделки, одна из них повар. Дедушка был доволен, кто ходячий, смотрели телевизор, помогали другим тяжелым. Тепло было, — написала жительница Магнитогорска Фатима М. под постом о ЧП на странице главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова.

Обновлено: Отчим Фатимы М. жив. Она рассказала «Комсомолке», почему его поместили в пансионат и как узнала о трагедии.

Как сообщают наши коллеги КП-Уфа, пожар вспыхнул в третьем часу ночи. Первой звуки пожарных извещателей и пламя на веранде заметила сиделка, которая бросилась спасать людей. Главный вход уже был объят пламенем, дом наполнился дымом, но женщина успела вытащить через окно трех пожилых мужчин, самому старшему из которых было 78 лет. Остальные постояльцы, 7 мужчин и 4 женщины, погибли.

В пансионате нашли многочисленные нарушения. Оказалось, что пожилые люди и неходячие инвалиды размещались в двух небольших комнатах одноэтажного деревянного дома 1960 года постройки, а в доме не было ни противопожарных систем, ни элементарного водопровода, и даже лицензии. При этом родственники постояльца из Челябинской области были довольны условиями.

По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело, задержана владелица пансионата Расима Махиянова. Женщина дает показания

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