Мужчина, устроивший дебош в челябинской детской библиотеке, оказался участником боевых действий

Раненому мужчине оказали помощь Фото: Виталий Тарапатин

Накануне в детскую библиотеку на Шоссе металлургов в Челябинске ворвался мужчина и порезал себя ножом. Дебошира пришлось успокаивать полицейским, для этого силовики даже стреляли ему по ногам. Как оказалось, мужчина пришел в детское учреждение прямиком из туберкулезного диспансера, где узнал о том, что у него коронавирус и поражение легких.

— У мужчины был анамнез: участник боевых действий, но без наблюдения в какой-либо психиатрической лечебнице, — рассказал радио «Комсомольская правда» (Челябинск, 95.3 FM) пресс-секретарь областного противотуберкулезного диспансера Юрий Авдеев. — У него оказался небольшой процент поражения легких — в районе 25%. Ему предложили лечь в ковидное отделение, однако он сказал, что не готов оставаться в больнице, и подписал отказ.

В диспансере добавили, что коронавирус мог повлиять на его нервную систему и вызвать такую реакцию. Больные лежат в палатах, никуда не выходят, гулять по коридору им нельзя — все это не прибавляет оптимизма и желания лежать в больнице. Перед уходом мужчину пытались переубедить медсестра и врач, но он наотрез отказался оставаться в госпитале. А дальше произошло то, что произошло.

— У него есть брат, которому позвонили и рассказали о произошедшем, на что тот ответил: «Я не удивлен», — добавил Юрий Авдеев. — Возможно, есть военная травма, плюс коронавирус, еще какая-то эмоциональная нестабильность.

После всех разбирательств его все-таки могут положить в ковидный госпиталь, но сначала проведут экспертизу в психиатрической клинике.

Напомним, вчера днем мужчина зашел в детскую библиотеку, попросил воды и удалился в туалет. Там он с кем-то говорил по телефону, а затем вышел и начал наносить себе раны ножом. На место происшествия вызвали полицейских, однако дебошир отказывался слушать их требования, поэтому силовикам пришлось выстрелить ему в ноги. Только после этого мужчину задержали и оказали помощь.

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