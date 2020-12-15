Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 16 декабря 2020: смерть священника, испорченный концерт Кипелова и фейки об ограничениях

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 декабря Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области кривая графика заболевших коронавирусом снова пошла вверх. На ранее утро 16 декабря Минздрав зарегистрировал 309 новых случаев заражения. Общее число заболевших составило 31 164 человека.

За день из больниц выписали 214 пациентов. С начала пандемии 19 744 жителя региона победили COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки умерли 14 пациентов с коронавиурсом. У трех женщин (58 лет, 70 лет, 83 года) и четырех мужчин (72 года, 76 лет, 46 лет, 88 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. Еще у семерых погибших были другие заболевания:

— пациент, 89 лет: постинфарктный крупноочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 78 лет: инфаркт мозга, хроническая сердечная недостаточность;

— пациентка, 65 лет: сахарный диабет, обширный инфаркт;

— пациент, 77 лет: хроническая ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 72 года: сахарный диабет, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 80 лет: сенильная дегенерация головного мозга, легочно-сердечная недостаточность;

— пациент, 80 лет: острая дистрофия миокарда, атеросклеротический кардиосклероз.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус испортил концерт Кипелова

В Челябинске состоялся концерт Валерия Кипелова. Но мероприятие пришлось переместить в ДС «Юность». О смене сцены организаторы договорились с региональным министерством культуры.

— В связи с нестабильной эпидемиологический ситуацией в проведении концерта в ДК ЖД, даже при условии разделения шоу на два временных промежутка, было отказано, — сообщили организаторы в группе мероприятия во «ВКонтакте». — Если кто-то из зрителей встанет с кресла, концерт будет тут же прекращен. Это не наша прихоть. Это требование Роспотребнадзора. Мы такие же заложники ситуации, как и вы.

Запретили фото и видеосъемку, при этом фанаты все равно успевали снять видео на смартфоны. Даже цветы и подарки передать запретили.

После столь жестких ограничений фанаты раскритиковали организаторов за провальное шоу.

— Я бы лучше еще год подождал, чем так. Свет горит, до сцены расстояние конское, звук ужасный. Фотоотчета, обещанного организаторами, не будет, и самим снимать запрещают. Что за бред? При этом один из сотрудников Роспотребнадзора все снимал! — написал в группе мероприятия Дмитрий Сорокин.

Сорвался из-за коронавируса

Мужчина, доставший нож в детской библиотеки, пришел прямиком из туберкулезного диспансера, где узнал о том, что у него коронавирус и поражение легких.

— У мужчины был анамнез: участник боевых действий, но без наблюдения в какой-либо психиатрической лечебнице, — рассказал радио «Комсомольская правда» (Челябинск, 95.3 FM) пресс-секретарь областного противотуберкулезного диспансера Юрий Авдеев. — У него оказался небольшой процент поражения легких — в районе 25%. Ему предложили лечь в ковидное отделение, однако он сказал, что не готов оставаться в больнице, и подписал отказ.

В диспансере отметили, что коронавирус вполне мог повлиять на нервную систему мужчины.

Медбрат-тиктокер полетел на Первый канал

Молодой медбрат, который ведет ТикТок о работе в «красной зоне», Амир Даутов вылетел в Москву, куда его позвал Первый канал.

— Сказали, три передачи даже будет: «Гражданская оборона», «Мужское — женское» и еще одна, — рассказал он.

Медбрат-тиктокер признался, что это был его первый полет, поэтому он очень волновался.

Напомним, сначала поездка Амира в столицу сорвалась. Как объяснили ему журналисты, цены на билеты были слишком высокими.

Фейки о новых ограничениях

Власти Челябинской области предупредило о распространении в мессенджерах и соцсетях фейковый информации об ужесточении ковидных ограничений. В пресс-службе регионального правительства заверили, что речи о принятии новых запретов не идет.

Скончался экс-ректор педуниверситета

Стало известно о смерти бывшего ректора Челябинского государственного педагогического института 91-летнего Евгения Тяжельникова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В советскую эпоху Евгений Тялежников был известным государственным и общественным деятелем. Уже в 33 года он возглавил главный педагогический вуз Челябинской области, а после стал секретарем Челябинского обкома КПСС. Также 10 лет своей жизни он посвятил дипломатической работе и был активным членом челябинского землячества в Москве.

Умер настоятель храма элитного поселка

В ночь на 15 декабря скончался настоятель храма Всех святых в поселке Тарасовка Александр Погудин. Почти месяц батюшка провел в реанимации с момента госпитализации — 17 ноября.

— С глубокой печалью, но и с надеждой на встречу в Будущем веке у Милостивого Господа Иисуса Христа сообщаем о кончине священника Александра Погудина. Батюшка долго боролся с последствиями коронавируса. Ушел сегодня ночью, — сообщили в челябинской митрополии.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 декабря 2020 г.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru