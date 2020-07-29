Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 30 июля 2020: куда потратят 3 млрд и почему мусульман попросили молиться дома
Коронавирус в Челябинской области сорвал не только выставки и фестивали, но и религиозные праздники. После опыта на пасхальной службе, когда COVID-19 подцепили несколько работников церкви, в мечетях призвали верующих молится дома. Рассказываем последние новости на 30 июля.
Число заражений коронавирусом на Южном Урале не снижается. То же самое относится и к смертям. Ежедневно из-за болезни, которая чаще всего является сопутствующей, умирают по несколько человек. Регион медленно двигается к отметке в 12 тысяч инфицированных.
Инфографика: Коронавирус74.рф
По данным областного минздрава, на раннее утро 30 июля зарегистрировали 130 новых случаев. Всего 11548 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3762 пациента находятся под присмотром врачей.
За сутки из больниц выписали 118 человек. 7499 пациентов уже переболели COVID-19.
За минувший день в регионе скончались два заболевших. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:
— пациент, 73 года: острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз;
— пациент, 74 года: гипертоническая болезнь, нарушение мозгового кровообращения.
Инфографика: Коронавирус74.рф
Коронавирус в Челябинской области
В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:
— рестораны, кафе, бары, столовые;
— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
— ТРК;
— фитнес-центры;
— зоопарк
— парки и аттракционы.
Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров продолжает свое лечение от коронавируса. Недавно он сообщил, что чувствует себя гораздо лучше. Напомним, политик подхватил вирус, когда вез маму в Москву.
— Иду на поправку, по строгому распорядку принимаю лекарства, в том числе — от малярии и антибиотики от кашля. В процессе лечения у меня возьмут три анализа. Как только последние покажут отрицательный результат — будем готовиться к выписке, — написал Константин Захаров.
Один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам — который отмечается 31 июля в этом году в Челябинске пройдет без массовых молитв в мечетях. Верующих попросили молиться дома. Для них также будет проведена прямая трансляция богослужения из Соборной мечети на улице Елькина,16.
Коронавирус вносит коррективы в жизни мусульман
Челябинской области выделят более 3 млрд рублей на социальные выплаты и адресную помощь пострадавшим от коронавируса. Такое решение приняло правительство России.
COVID-19 начал атаку по отделениям Сбербанка в регионе. Так, за прошедшие сутки были закрыты на карантин целых два офиса в Троицке. Как сообщили в пресс-службе банка, в помещениях проводятся мероприятия, связанные с дезинфекцией и охраной здоровья.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 30 июля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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