2020-07-29T21:32:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 30 июля 2020: куда потратят 3 млрд и почему мусульман попросили молиться дома

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 30 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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Несмотря на пандемию, жизнь в Челябинской области продолжаетсяНесмотря на пандемию, жизнь в Челябинской области продолжается
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Коронавирус в Челябинской области сорвал не только выставки и фестивали, но и религиозные праздники. После опыта на пасхальной службе, когда COVID-19 подцепили несколько работников церкви, в мечетях призвали верующих молится дома. Рассказываем последние новости на 30 июля.

Число заражений коронавирусом на Южном Урале не снижается. То же самое относится и к смертям. Ежедневно из-за болезни, которая чаще всего является сопутствующей, умирают по несколько человек. Регион медленно двигается к отметке в 12 тысяч инфицированных.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на раннее утро 30 июля зарегистрировали 130 новых случаев. Всего 11548 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3762 пациента находятся под присмотром врачей.

За сутки из больниц выписали 118 человек. 7499 пациентов уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончались два заболевших. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 73 года: острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз;

— пациент, 74 года: гипертоническая болезнь, нарушение мозгового кровообращения.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Коронавирус74.рф

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров продолжает свое лечение от коронавируса. Недавно он сообщил, что чувствует себя гораздо лучше. Напомним, политик подхватил вирус, когда вез маму в Москву.

— Иду на поправку, по строгому распорядку принимаю лекарства, в том числе — от малярии и антибиотики от кашля. В процессе лечения у меня возьмут три анализа. Как только последние покажут отрицательный результат — будем готовиться к выписке, — написал Константин Захаров.

Один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам — который отмечается 31 июля в этом году в Челябинске пройдет без массовых молитв в мечетях. Верующих попросили молиться дома. Для них также будет проведена прямая трансляция богослужения из Соборной мечети на улице Елькина,16.

Коронавирус вносит коррективы в жизни мусульман

Коронавирус вносит коррективы в жизни мусульман

Челябинской области выделят более 3 млрд рублей на социальные выплаты и адресную помощь пострадавшим от коронавируса. Такое решение приняло правительство России.

COVID-19 начал атаку по отделениям Сбербанка в регионе. Так, за прошедшие сутки были закрыты на карантин целых два офиса в Троицке. Как сообщили в пресс-службе банка, в помещениях проводятся мероприятия, связанные с дезинфекцией и охраной здоровья.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 30 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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