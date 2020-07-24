Без скидок на «корону». Челябинская область борется за результаты нацпроектов

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт курирует в регионе реализацию самых масштабных национальных проектов — «Здравоохранение», «Образование», «Демография». Они переплетены между собой по многим параметрам и касаются каждого из нас. Установка губернатора Алексея Текслера: реализация нацпроектов в полном объеме, без скидок на пандемию. О том, трудно ли этого добиваться в нетипичных условиях, мы поговорили с Ириной Альфредовной в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Тема дня».

Ирина Гехт курирует в регионе ключевые нацпроекты. Фото: Архив героя публикации.

РАБОТАТЬ ТЯЖЕЛО, НО СПРАВИМСЯ

— Сейчас как Челябинская область выглядит в разрезе нацпроекта «Демография»?

— Мы для себя никогда и не снижали планку реализации национальных проектов. Единственное, есть объективные причины, по которым некоторые показатели не будут достигнуты, и мы это просматриваем уже сегодня. Например, как и во всей стране, у нас планомерно снижается рождаемость: минус тысяча новых рождений за первые полгода по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Еще до пандемии мы надеялись, что предпринятые на государственном уровне — пособие на первого ребенка, льготная ставка по ипотеке, снятие некоторые ограничений на получение пособий на третьего и последующего детей — позитивно скажутся на демографической динамике. Но, тем не менее, видимо, пандемия внесла свои коррективы. Даже с точки зрения угроз, возможных во время протекания беременности. Потому этот показатель, скорее всего, не будет достигнут по нацпроекту «Демография». И это, наверное, ключевой показатель. А задачи других подпроектов — создать условия для жизни семьи, с детьми.

И здесь один из ключевых подпроектов — финансовая поддержка семей. Речь, как было сказано выше, о выплатах и пособиях на первого ребенка, о выплатах и пособиях на третьего и последующего ребенка. Это — областной материнский капитал, размер которого в этом году был увеличен до 100 тыс. руб. И количество обратившихся за маткапиталом семей выросло. Еще важно, что мы изменили критерий нуждаемости для назначения пособий. Если раньше был один прожиточный минимум на каждого члена семьи, то сейчас — два. Соответственно, расширилась категория семей, которые могут получать пособие.

Кроме того, есть составляющая здравоохранения в этом проекте, касающаяся процедуры ЭКО в этом нацпроекте и возможности забеременеть женщинам, которые не могут это сделать естественным образом. Все показатели будут выполнены, и 2400 экстракорпоральных оплодотворений буду завершены до конца года. И мы надеемся, беременности завершатся рождением новых малышей.

Важная часть нацпроекта «Демография» — подпроект «Спорт — норма жизни, и речь идет о пожилом поколении. Полгода нахождения в самоизоляции по коронавирусу внесли коррективы в показатели охвата уважаемых пенсионеров спортивными мероприятиями. Но все же надеемся, что осень и зима помогут нам компенсировать упущенное.

В рамках этого проекта в Челябинской области строится несколько стадионов, площадок ГТО, идет оснащение спортшкол оборудованием и многое другое.

Еще одна составляющая нацпроекта — содействие занятости женщин, которому во многом способствует решение вопроса строительства восьми детских садов на почти на две тысячи мест в 2020 году. Все стройки идут в плановом режиме. И еще семь садов заложено со введением в эксплуатацию в 2021 году. Мы беспрецедентно увеличиваем масштабы строительства инфраструктуры для семей с детьми.

В нынешнем году 1 сентября двери откроет школа в микрорайоне «Парковый»; примет учеников новая школа в микрорайоне № 145 Магнитогорска. В 2021 году будет построена школа в микрорайоне «Академ Риверсайд». Новые микрорайоны Челябинска и пригорода нуждаются в наполняемости социальной инфраструктурой. Речь о «Западном», «Вишневой горке». И мы уверены, в следующем году там начнется строительство школы более чем на тысячу мест.

Регион строит школы. Фото: gubernator74.ru

СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ

— Губернатор принял решение по поводу стимулирующих выплат педагогам — наставникам победителей и призеров Всероссийских и международных олимпиад школьников. 90 педагогов в этом году получат по 50 тыс. руб. в этом году. Трудно будет найти фамилии для списка?

— К счастью, нет. Уровень образования в нашей области высокий. И в этом году по итогам года у нас 41 победитель, и их было бы больше, не случись пандемии. Не состоялся очный заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, он прошел дистанционно. В нем остались только выпускники 11 классов, потому что участие было важно им с точки зрения поступления в вузы. В общекомандном зачете мы — восьмые по стране. Нужно двигаться вверх по этой лестнице рейтинга: все условия у Челябинской области для этого есть. Есть, например, областной лицей-интернат для одаренных детей, на базе которого реализуется проект центра дополнительного развития «Талант и успех» — наш, южноуральский, вариант «Сириуса». И в следующем году, мне думается, мы достигнем более высоких показателей на Всероссийской олимпиаде школьников.

Потому вопросы педагогов, обращенные к губернатору, звучали справедливо: их труд во внеурочное время заслуживает поощрения. И впервые в Челябинской области такое решение было принято. Оно справедливо по определению К октябрю педагоги-наставники получат по 50 тыс. руб.

ЦЕНТР «ТАЛАНТ И УСПЕХ» В ЧЕЛЯБИНСКЕ

— Один из элементов дополнительного образования — это кванториумы — детские центры технического творчества. Сейчас в области появились мобильные кванториумы, на базе специальных автомобилей. Раньше, во времена советского детства, в таких автофургончиках крутили мультики…

— Да-да. А теперь можно «покрутить руками», собрать конструктор Лего, «замахнуться» на создание вечного двигателя. Мобильные кванториумы поедут по селам, чтобы помочь сориентировать детей на какие-то проекты.

Новый центр допобрпзования есть на Северо-Западе Челябинска. Фото: Архив КП.

Центр «Талант и успех» — федеральный проект, на которые из федерального бюджета выделено 300 млн руб. В Челябинске он открыт на базе областного лицея-интерната на ул. Молодогвардейцев. Мы взаимодействуем с предприятиями региона: в попечительский совет центра вошли руководители крупных предприятий. Дети будут разрабатывать проекты, чтобы внедрять их в практику. Медицина активно ставит задачи перед юными талантами. В частности, областная больница дает задания, связанные с разработкой экзоскелета.

Для нас интересен проект еще и созданием ресурсного центра по включению в систему допобразования детей с особенностями здоровья. Чтобы сделать по-настоящему инклюзивное образование. С педагогическим университетом мы договорились о включении дополнительного модуля в подготовке педагогов по работе с детьми с особенностями развития. Проект инклюзии действует на базе челябинской школы № 109.

Центр «Талант и успех» с точки зрения профориентации направлен, в большей степени, на подготовку инженерно-технических специалистов, металлургов, ориентирован на биомедицину.

— И куда же нам, гуманитариям, податься…

— Там же, на Северо-Западе, по ул. Ворошилова расположена областная детская филармония, открытие которой запланировано на конец года. Более того, мы планируем вторую очередь детской филармонии, в стенах которой свою школу, например, планирует открыть Игорь Бутман и другие звезды культуры. Потому синергия с центром «Талант и успех» обязательно будет!

Ирина Гехт на радио КП 00:00 00:00

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