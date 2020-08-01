2020-08-01T20:31:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 2 августа 2020: кондуктор трамвая устроила скандал из-за маски [видео]

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 августа 2020 г.
Ангелина ЗАКИРОВА
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Через неделю заканчивает режим повышенной готовности. Будут ли его продлевать?Через неделю заканчивает режим повышенной готовности. Будут ли его продлевать?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области продолжается эпидемия коронавируса. Каждый день минздрав регистрирует более 100 зараженных. Около 12 тыс. южноуральцев уже заразились коронавирусом.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Коронавирус74.рф

На утро 2 августа в региона зарегистрировали 11913 заболевших COVID-19 (+119 новы случаев). На лечении сейчас находятся 3602 пациента.

За сутки 206 южноуральцев выписали из больниц и отправили домой. За время пандемии 8015 человек переболели коронавиурсом в Челябинской области.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

За последний день скончалось два человека. Причиной смерти 71-летней пенсионерки стал COVID-19, у второго пациента коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— мужчина, 80-лет: гипертоническая болезнь, терминальная почечная недостаточность.

Всего в Челябинской области погибли 254 человека с подтвержденным COVID-19.

Коронавирус в Челябинске

Тем не менее, южноральцы постепенно возвращаются к прежней жизни. В Челябинске продолжают работать:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

Коронавирус в Магнитогорске

В Магнитогорске кондуктор трамвая не захотела надевать маску. Она устроила скандал и выгнала из вагона женщину-пассажира, которая достала телефон и начала снимать происходящее.

Кондуктор накричала на женки-пассажира и выгнала ее из вагона .

Однако женщину возмутило то, что кондуктор не спешила обилечивать «зайца». Хотя до этого требовала дополнительно заплатить за проезд собак. Ситуация возмутила жительницу Магнитогорска, и она решила сделать замечание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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