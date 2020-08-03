Этой осенью в Челябинске состоится #РыжийФест

25-26 сентября в Челябинске пройдет Всероссийский литературный форум #РыжийФест. 40 событий, пять городов и множество хедлайнеров — писателей, журналистов, литературоведов и критиков — сделают программу Всероссийского форума незабываемой. Организаторы мероприятия — Союз журналистов Челябинской области и Публичная библиотека, при поддержке Фонда президентских грантов.

В названии форума организаторы совместили два популярных мема. Один из них пришел из школьного детства — «Я что, рыжий?». Второй относится уже к интернет-реалиям: «XI в. — чтобы выделиться, достаточно читать книги. XXI в. — чтобы выделиться, достаточно читать книги».

— Наш фест для тех, кому нравится «быть рыжим» — читать, писать и обсуждать книги. Кроме того, прилагательное «рыжий» ассоциируется с яркими красками осени, а это не только начало нового учебного года и творческого сезона, но и время объявления номинантов и победителей литературных премий. Отсюда и слоган — «Рыжий. Осенний. Наш», — поясняет председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева.

Всероссийский форум #РыжийФест — это не просто презентационное мероприятие. Он предполагает живое обсуждение вопросов, связанных с конкуренцией книги и интернета, конфликтами между читательскими вкусами разных поколений, методикой преподавания литературы в школе, профессиональной критикой и рекламой печатных новинок.

Не случайно одним из организаторов мероприятия выступает Союз журналистов Челябинской области, который обеспокоен общим снижением количества публикаций культурно-просветительской тематики на фоне роста популярности скандально-криминальных новостей.

— #РыжийФест вырос из идеи, которая впервые прозвучала здесь, в стенах Публички, а в итоге получила поддержку Фонда президентских грантов, — отмечает директор Публичной библиотеки Наталья Диская. — Мы рады развитию нашего партнерства с Союзом журналистов Челябинской области в реализации крупных проектов. Представители медиасообщества всегда были активными участниками событий Южноуральской книжной ярмарки (которая в этом году пройдет в то же время, что и форум). Уверена, что новый проект послужит примером активного сотрудничества в сфере просвещения и культуры.

Свое участие в форуме уже подтвердили: создатель серии бестселлеров о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве Дмитрий Емец, автор одного из лучших романов десятилетия «Перевод с подстрочника» Евгений Чижов и руководитель авторского научно-практического семинара «Детские книги в круге чтения взрослых», зав. лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ Екатерина Асонова.

Обязательно ли читать в школе «Войну и мир» и «Обломова», должна ли детская литература быть просто развлекательной, как убедить ребенка открыть книгу летом и надо ли это делать вообще — #РыжийФест будет максимально открыт для дискуссий.

Он станет интересен всем, кто следит за событиями литературной жизни, преподает в школе или вузе, любит читать бумажные и электронные книги, писать рецензии и даже критиковать критиков.

Итак, программа #РыжегоФеста рассчитана на три дня: 25-27 сентября. Причем, мероприятия пройдут не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме (выезд в эти города состоится 27 сентября). Что позволит охватить широкий круг читателей, филологов, педагогов, студентов, школьников и их родителей.

Напоминаем, что одновременно с Всероссийским форумом #РыжийФест состоится традиционная Южноуральская книжная ярмарка.

Оба мероприятия пройдут в одно время (25-26 сентября) и в одном месте — на площадке Центра международной торговли (пр. Ленина, 35). Так у жителей Челябинска и гостей города появится уникальная возможность одновременно посетить сразу два ярких культурных события — и еще больше погрузиться в мир интеллектуального отдыха и хорошей литературы.