Задолжали 115 тысяч: врач скорой помощи в Челябинске вынуждена выбивать деньги за работу с ковидными

С начала пандемии врачам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, пообещали выплачивать дополнительные деньги, ведь они рискуют жизнью, спасая других. Однако, как показывает практика, обещания выполняются не в полном объеме. С такой ситуации столкнулись врачи из Челябинска.

Реаниматолог, работающая на станции скорой помощи в Калининском районе, рассказала, что медиков уже два месяца лишь кормят обещаниями.

— За работу с больными коронавирусом денег мы не получили, — объясняет врач скорой помощи. — У наших больных были положительные анализы, подтвержденные в лаборатории, как этого и требовал Минздрав, однако в реестр заболевших COVID-19 их не вносили, поэтому и выплат нам не назначали.

Сначала врачи отправились к своему руководству, однако там заявили, что Роспотребнадзор не передал данные о больных. Спустя некоторое время информация о пациентах все же поступила в реестр, тогда сотрудникам скорой помощи пообещали выплатить деньги 30 июля. Однако никаких действий после этих слов не последовало.

По словам реаниматолога, в горздраве ссылаются на недостаток финансирования. Женщине должны выплатить 115 тысяч рублей за июнь и июль, а медсестрам — по 57 тысяч.

В региональном Минздраве прокомментировали сложившуюся ситуацию и пообещали, что врачи обязательно получат свои деньги.

— Раньше процесс с подтверждением анализов мог затягиваться, поскольку образцы нужно было направлять в лабораторию в Новосибирск, — заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области. — Все выплаты врачи получат в полном объеме. Если от сотрудников медицинских учреждений поступают жалобы, мы их обрабатываем и разрешаем. Вопрос с выплатами в ведомстве особенно контролируется.

Мы отправили запрос в горздрав, чтобы выяснить, почему происходит задержка выплат, но ответа на момент публикации не поступило.

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