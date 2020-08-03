2020-08-03T20:51:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 августа 2020: как вирус проник в роддом и почему врачей оставили без выплат

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 августа 2020 г.
Рустам ЯХИН
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Челябинцы с нетерпением ждут, когда снимут все ограничительные мерыЧелябинцы с нетерпением ждут, когда снимут все ограничительные мерыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус начал ослаблять свою хватку в Челябинской области. Впервые за несколько дней в статистике начала наблюдаться положительная динамика. Так, снизилось количество заболевших за сутки. Однако, несмотря на это, число зарегистрированных случаев уже перевалило отметку в 12 тысяч человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 4 августа зарегистрировали 107 новых случаев. Всего 12130 южноуральцев заразились COVID-19, из них 3787 пациентов находятся под присмотром врачей.

За сутки из больниц выписали 20 человек. 8042 пациента уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончалось два пациента. Это были люди пожилого возраста.

— женщина 69 лет умерла от коронавируса;

— пациентка 67 лет, COVID-19 был сопутствующим (гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, сердечная недостаточность).

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

В Трехгорном остановили вспышку коронавирусной инфекции, зафиксированной на Приборостроительном заводе. Напомним, его сотрудники заразились болезнью после отпуска на теплоходном круизе. Как сообщил директор предприятия Владислав Белобров, все инфицированные за исключением одного человека чувствуют себя хорошо и полностью здоровы.

Коронавирус в Челябинске

В роддоме №6 остановили прием рожениц из-за коронавируса. Выяснилось, что у двух пациенток обнаружили COVID-19. Контактирующих с инфицированными уже проверили и передали под наблюдение местных поликлиник. Женщин распределили по остальным роддомам города.

Помещения роддома придется дезинфицировать из-за коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Помещения роддома придется дезинфицировать из-за коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске завершился основной период сдачи ЕГЭ, который проходил в условиях пандемии коронавируса. Известны результаты по девяти предметам. Как сообщил на аппаратном совещании замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, всего 77 человек в городе набрали максимальный балл на экзаменах.

Некоторым выпускникам пришлось нелегко из-за пандемии коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторым выпускникам пришлось нелегко из-за пандемии коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские врачи вновь пожаловались на то, что им так и не выплатили деньгу за работу с больными COVID-19. Реаниматолог — сотрудница станции скорой помощи в Калининском районе — рассказала, что медиков уже два месяца лишь кормят обещаниями. По словам женщины, ей должны выплатить 115 тысяч рублей за июнь и июль, а медсестрам — по 57 тысяч.

В жаркую погоду работа в таких костюмах для врачей превращается в ад Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В жаркую погоду работа в таких костюмах для врачей превращается в адФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городе вновь проверили, как рестораны соблюдают нормы Роспотребнадзора, установленные во время пандемии коронавируса. На этот раз, по оценке мэрии Челябинска, результат положительный. Всего было проинспектировано 58 заведений, половина из которых работала без серьезных нарушений.

Рестораны и летние кафе усвоили урок, который им преподали во время прошлой проверки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рестораны и летние кафе усвоили урок, который им преподали во время прошлой проверкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 4 августа 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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