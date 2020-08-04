Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 августа 2020: горожане засомневались в правдивости статистики

Коронавирус продолжает свой спад в Челябинской области. Количество зараженных постепенно снижается из-за дня в день, а число переболевших начинает увеличиваться. Можно предположить, что уже в скором времени регион выйдет на ожидаемое плато по заболеванию.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 5 августа зарегистрировали 103 новых случая. Всего 12233 южноуральца заразились COVID-19, из них 3810 пациентов находятся под присмотром врачей.

За сутки из больниц выписали 77 человек. 8119 пациентов уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончалось трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 80 лет: острое нарушение мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз;

— пациент, 58 лет: острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность;

— пациентка, 73 года: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь.

Но горожане уже не верят статистике. Все больше появляется людей, которые переболели коронавирусом, но диагноз им так и не поставили. Например, Александра Мыльникова столкнулась с тем, что информация о том, с кем они могли контактировать во время болезни, оказалась никому не нужна.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Несмотря на пандемию коронавируса, на Южный Урал продолжают ездить туристы из других региона. В июле этого года национальный парк «Таганай» посетили 24 тысячи 17 человек. Это почти на 4,5 тысячи больше, чем в июле прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, чаще всего «Таганай» посещали туристы из Челябинска — их более шести тысяч от общего числа визитеров. Еще две тысячи отдыхающих приехали из Екатеринбурга. По тысяче — из Уфы и Тюмени. Также в южноуральских горах побывали туристы из Крыма, Краснодарского и Красноярского края, из Центральной России.

Пандемия коронавируса не смогла нанести удар по туризму в Челябинской области. Фото: НП «Таганай»

Обильные дожди и тепло принесли неплохой урожай грибов в Челябинской области. На трассах региона уже начали торговать дарами лесов. Так, обабки и маслята можно купить по 250-300 рублей за кило, белые – 500, а коровники за 150 рублей. Впрочем, желающие могут и сами сходить по грибы. Ведь по рассказам продавцов, за четыре часа можно набрать пять килограммов съестных припасов.

В этом году урожай грибов выдался удачнымФото: Алексей МИКУШИН

Коронавирус начал отступать, а на регион обрушилась новая напасть. Из-за появившегося недавно птичьего гриппа (H5N8) в Увельском районе придется уничтожить практически всю домашнюю птицу, даже если у тех нет симптомов болезни. Сейчас сотрудники ветслужбы обходят дворы поселка и ищут больных и павших животных. На въезде в Песчаное установили дезинфицирующие барьеры и место для сжигания мертвых птиц.

Коронавирус в Челябинске

В челябинской областной больнице № 2 появился новый компьютерный томограф. В условиях пандемии коронавируса этот аппарат поможет в лечении, а также в профилактике осложнений заболевания. Кроме того, в городе существенно снизятся очереди на проведение процедур, связанных с томографией.

Из-за эпидемии любое покашливание сразу вызывает подозрение. Но проверить состояние легких на КТ просто так не получится. В Минздраве объяснили почему и что делать тем, кто все-таки хочет пройти обследование.

Так выглядит новый томограф. Фото: hospital_okb2 / Instagram.com

Коронавирус продолжает наносить удары по бизнесу города. На этой неделе закрывается книжный магазин «Читай-город», расположенный на улице Кирова возле цирка. Сейчас там раздают полки, которые использовались для демонстрации товаров.

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 5 августа 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru