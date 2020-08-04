Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 августа 2020: горожане засомневались в правдивости статистики
Коронавирус продолжает свой спад в Челябинской области. Количество зараженных постепенно снижается из-за дня в день, а число переболевших начинает увеличиваться. Можно предположить, что уже в скором времени регион выйдет на ожидаемое плато по заболеванию.
Инфографика: Коронавирус74.рф
По данным областного минздрава, на утро 5 августа зарегистрировали 103 новых случая. Всего 12233 южноуральца заразились COVID-19, из них 3810 пациентов находятся под присмотром врачей.
За сутки из больниц выписали 77 человек. 8119 пациентов уже переболели COVID-19.
За минувший день в регионе скончалось трое заболевших. У всех были тяжелые хронические заболевания:
— пациентка, 80 лет: острое нарушение мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз;
— пациент, 58 лет: острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность;
— пациентка, 73 года: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь.
Но горожане уже не верят статистике. Все больше появляется людей, которые переболели коронавирусом, но диагноз им так и не поставили. Например, Александра Мыльникова столкнулась с тем, что информация о том, с кем они могли контактировать во время болезни, оказалась никому не нужна.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Челябинской области
Несмотря на пандемию коронавируса, на Южный Урал продолжают ездить туристы из других региона. В июле этого года национальный парк «Таганай» посетили 24 тысячи 17 человек. Это почти на 4,5 тысячи больше, чем в июле прошлого года.
Как сообщили в пресс-службе нацпарка, чаще всего «Таганай» посещали туристы из Челябинска — их более шести тысяч от общего числа визитеров. Еще две тысячи отдыхающих приехали из Екатеринбурга. По тысяче — из Уфы и Тюмени. Также в южноуральских горах побывали туристы из Крыма, Краснодарского и Красноярского края, из Центральной России.
Пандемия коронавируса не смогла нанести удар по туризму в Челябинской области. Фото: НП «Таганай»
Обильные дожди и тепло принесли неплохой урожай грибов в Челябинской области. На трассах региона уже начали торговать дарами лесов. Так, обабки и маслята можно купить по 250-300 рублей за кило, белые – 500, а коровники за 150 рублей. Впрочем, желающие могут и сами сходить по грибы. Ведь по рассказам продавцов, за четыре часа можно набрать пять килограммов съестных припасов.
В этом году урожай грибов выдался удачнымФото: Алексей МИКУШИН
Коронавирус начал отступать, а на регион обрушилась новая напасть. Из-за появившегося недавно птичьего гриппа (H5N8) в Увельском районе придется уничтожить практически всю домашнюю птицу, даже если у тех нет симптомов болезни. Сейчас сотрудники ветслужбы обходят дворы поселка и ищут больных и павших животных. На въезде в Песчаное установили дезинфицирующие барьеры и место для сжигания мертвых птиц.
Коронавирус в Челябинске
В челябинской областной больнице № 2 появился новый компьютерный томограф. В условиях пандемии коронавируса этот аппарат поможет в лечении, а также в профилактике осложнений заболевания. Кроме того, в городе существенно снизятся очереди на проведение процедур, связанных с томографией.
Из-за эпидемии любое покашливание сразу вызывает подозрение. Но проверить состояние легких на КТ просто так не получится. В Минздраве объяснили почему и что делать тем, кто все-таки хочет пройти обследование.
Так выглядит новый томограф. Фото: hospital_okb2 / Instagram.com
Коронавирус продолжает наносить удары по бизнесу города. На этой неделе закрывается книжный магазин «Читай-город», расположенный на улице Кирова возле цирка. Сейчас там раздают полки, которые использовались для демонстрации товаров.
СПРАВКА
В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:
— рестораны, кафе, бары, столовые;
— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
— ТРК;
— фитнес-центры;
— зоопарк
— парки и аттракционы.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 5 августа 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020: последние новости»