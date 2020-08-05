2020-08-05T07:41:48+03:00
Общество

Без поправки на ветер: последствия урагана устранены в рекордные сроки

Инженерные сети компании «Интерсвязь» справились с форс-мажорными обстоятельствами
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В компании «Интерсвязь» подвели итоги ремонтных работ, проведенных после мощнейшего урагана, пронесшегося над некоторыми городами Челябинской области в минувшую пятницу. Благодаря отработанным протоколам действия в условиях ЧС доступ южноуральцев к высококачественным услугам связи был восстановлен в кратчайшие сроки.

Напомним, 31 июля 2020 года на Челябинскую область обрушился сильный ураган. За считанные минуты в Металлургическом районе южноуральской столицы были повалены сотни деревьев, нанесены повреждения жилым зданиями и социальным объектам, сотни многоквартирных домов и частный сектор остались без электроэнергии. Серьезный урон был нанесен также городской инфраструктуре Златоуста.

Сильный ветер и поваленные деревья стали причиной нескольких аварий в сети «Интерсвязь». Как отмечают эксперты, с учетом силы урагана последствия могли бы быть куда более катастрофичными. Однако инженерные сети компании «Интерсвязь» справились с форс-мажорными обстоятельствами: их запаса прочности хватило, чтобы противостоять стихии. Без доступа к сети Интернет оказалось 1400 домохозяйств в Челябинске и Златоусте, то есть всего 0,2% от всех домовладений, подключенных к Интерсвязи.

— Наши специалисты зафиксировали несколько десятков локальных, небольших повреждений оптоволоконных кабелей и падение нескольких опор. Аварии не носили серьезного характера, — рассказывает руководитель аварийной службы компании «Интерсвязь» Константин Быченко. — Обследования и восстановительные работы были начаты незамедлительно. В нашей компании существует ряд протоколов действий в чрезвычайных ситуациях, отработанных до автоматизма как на теоретическом, так и на практическом уровне. Для того, чтобы не оставить наших абонентов без связи на все выходные, были стянуты дополнительные силы из смежных отделов.

В штатном режиме отработали и подразделения компании «Интерсвязь», отвечающие за коммуникацию с абонентами. Повышенное количество обращений в call-центр оператора связи, вызванное авариями, не сказалось на качестве обслуживания. Львиную долю вопросов взял на себя чат-бот Ева мобильного приложения «Интерсвязь»: искусственный интеллект отвечал на запросы мгновенно, без привлечения оператора.

Добавим, в настоящее время ликвидированы все крупные последствия урагана, активно ведутся «косметические» работы на сетях компании.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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