Ирина Гехт назвала четверку претендентов на пост главного управления молодежной политики Челябинской области

В Челябинской области озвучили имена первой четверки претендентов на пост начальника главного управления молодежной политики. Среди них — уроженцы Южного Урала Геннадий Буданов и Григорий Ваулин, Игорь Ворожцов из Хабаровска и Сергей Бороздин Новотроицка Оренбургской области. Об этом в среду, 5 августа, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт в своем Instagram.

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— В продолжение темы о молодежном лидере: претендентов на пост начальника главного управления молодежной политики региона осталось 16 — 5 девушек и 11 юношей, — написала Ирина Гехт в своем Instagram. — Хочу познакомить вас со всеми. Каждый день буду представлять по четыре кандидата. В сториз будет идти парное голосование, которое длится сутки. Принять участие может каждый желающий. Кандидаты будут представлены в алфавитном порядке.

Сергей Бороздин (в правом верхнем углу), Григорий Ваулин (в левом верхнем), Геннадий Буданов (внизу справа), Игорь Ворожцов (внизу слева). Фото: соцсети, patriot-rus.ru, сulture-chel.ru

Самому молодому претенденту из представленной четверки — уроженцу Златоуста Геннадию Буданову — 28 лет. Он окончил приборостроительный факультет ЮУрГУ. В настоящее время работает заместителем председателя профкома родного вуза и начальником отдела по организации волонтерского движения.

Сергей Бороздин родился в Новотроицке Оренбургской области. Ему 32 года. Окончил ЮУрГУ (телекоммуникации). В настоящее время — куратор местных отделений «Справедливой России».

Григорий Ваулину из Челябинска 36 лет. Окончил ЮУрГУ («Юриспруденция»). Возглавляет коммерческое предприятие, является председателем регионального отделения партии «Патриоты России».

Уроженцу Хабаровска Игорю Ворожцову 34 года. Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения, институт экономики («Финансы и кредит»). Свободно владеет китайским языком. Работал начальником управления туризма Министерства культуры Челябинской области, ныне начальник отдела молодежных проектов регионального Минобра.

irinagekht.official Первая четверка претендентов В продолжение темы о молодежном лидере. Претендентов на пост начальника Главного управления молодежнои политики региона осталось 16 5 девушек и 11 юношеи . Хочу познакомить вас со всеми. Каждыи день буду представлять по 4 кандидата. В сториз будет идти парное голосование, которое длится сутки. Принять участие может каждыи желающии . Кандидаты будут представлены в алфавитном порядке. Бороздин Сергеи Алексеевич Родился в городе Новотроицк Оренбургскои области. 32 года. Окончил ЮУрГУ. Телекоммуникации. В настоящее время куратор местных отделении «Справедливои России». Лауреат премии Законодательного собрания в сфере молодежнои политики. Буданов Геннадии Владимирович Родился в Златоусте. 28 лет. Окончил ЮУрГУ. Приборостроительныи факультет. В настоящее время заместитель председателя профкома родного вуза и начальник отдела по организации волонтерского движения. Лауреат премии ЗСО в сфере молодежнои политики. Имеет благодарность и благодарственное письмо Губернатора, благодарственное письмо Общественнои палаты региона за развитие молодежнои политики, благодарность федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Ваулин Григории Сергеевич Родился в Челябинске. 36 лет. Окончил ЮУрГУ. Юриспруденция. Ныне директор коммерческого предприятия, председатель регионального отделения партии «Патриоты России». Имеет благодарность Федерального агентства по делам молодежи, премию ЗСО в сфере молодежнои политики, почетную грамоту Губернатора. Ворожцов Игорь Павлович Родился в Хабаровске. 34 года. Окончил Дальневосточныи государственныи университет путеи сообщения, институт экономики. Финансы и кредит. Свободно владеет китаи ским языком. Работал начальником управления туризма Министерства культуры Челябинскои области, ныне начальник отдела молодежных проектов Министерства образования и науки региона. #гехт #челябинскаяобласть #социалка #лидермолодежи #конкурс

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