Ирина Гехт назвала четверку претендентов на пост главного управления молодежной политики Челябинской области
В Челябинской области озвучили имена первой четверки претендентов на пост начальника главного управления молодежной политики. Среди них — уроженцы Южного Урала Геннадий Буданов и Григорий Ваулин, Игорь Ворожцов из Хабаровска и Сергей Бороздин Новотроицка Оренбургской области. Об этом в среду, 5 августа, сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт в своем Instagram.
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— В продолжение темы о молодежном лидере: претендентов на пост начальника главного управления молодежной политики региона осталось 16 — 5 девушек и 11 юношей, — написала Ирина Гехт в своем Instagram. — Хочу познакомить вас со всеми. Каждый день буду представлять по четыре кандидата. В сториз будет идти парное голосование, которое длится сутки. Принять участие может каждый желающий. Кандидаты будут представлены в алфавитном порядке.
Сергей Бороздин (в правом верхнем углу), Григорий Ваулин (в левом верхнем), Геннадий Буданов (внизу справа), Игорь Ворожцов (внизу слева). Фото: соцсети, patriot-rus.ru, сulture-chel.ru
Самому молодому претенденту из представленной четверки — уроженцу Златоуста Геннадию Буданову — 28 лет. Он окончил приборостроительный факультет ЮУрГУ. В настоящее время работает заместителем председателя профкома родного вуза и начальником отдела по организации волонтерского движения.
Сергей Бороздин родился в Новотроицке Оренбургской области. Ему 32 года. Окончил ЮУрГУ (телекоммуникации). В настоящее время — куратор местных отделений «Справедливой России».
Григорий Ваулину из Челябинска 36 лет. Окончил ЮУрГУ («Юриспруденция»). Возглавляет коммерческое предприятие, является председателем регионального отделения партии «Патриоты России».
Уроженцу Хабаровска Игорю Ворожцову 34 года. Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения, институт экономики («Финансы и кредит»). Свободно владеет китайским языком. Работал начальником управления туризма Министерства культуры Челябинской области, ныне начальник отдела молодежных проектов регионального Минобра.
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