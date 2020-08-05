Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 6 августа 2020: итоги проверки вспышки в онкоцентре, и почему не пускают на Тургояк

Многие челябинцы все также не надевают маски Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты говорят об ожидаемой второй волне коронавируса в Челябинске. Но на Южном Урале не закончилась еще первая.

Правда, сейчас заметно увеличивается прирост выздоровевших. Вполне возможно, что в скором времени объявят об очередном снятии режима ограничений.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на ранее утро 6 августа зарегистрировали 99 новых случаев. Всего 12332 южноуральца заразились COVID-19, из них 3669 пациентов находятся под присмотром врачей.

За сутки из больниц выписали 236 человек. 8355 пациентов уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончалось четверо заболевших. 63-летний пациент умер от коронавируса, у троих были тяжелые хронические заболевания:

— пациент, 31 год: лейкоз;

— пациентка, 72 года: лимфома;

— пациентка, 81 год: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Из-за коронавируса некоторые предпочитают отдыхать, не выезжая за пределы родного города. Но иногда планы могут неожиданно нарушиться. Жители Миасса пожаловались, что не могут пройти на пляж озера Тургояк. Выяснилось, что владельцы дач, расположенных недалеко от берега, поставили забор и присвоили территорию возле памятника природы.

Вот такой забор установили на озере Тургояк. Фото: vk.com/civilpatrol_miass

В Каслинском районе взялись за спасение погибающего памятника природы. Речь идет об озере Аракуль, которое начало высыхать из-за откачки воды на хозяйственные нужды. Министерство экологии по региону и прокуратура провела проверку, по результатам которой дало указание муниципалитету исправить выявленные нарушения.

Коронавирус в Челябинске

Областная прокуратура подвела итоги проверки по вспышке коронавируса в Челябинском онкоцентре. В медучреждении нашли очаги инфекции в шести отделениях. Тогда пациентов пришлось перевести на амбулаторное наблюдение и приостановить госпитализацию. Результаты проверки уже направлены в Минздрав региона и Роспотребнадзор для дальнейшего принятия решения.

Если врачи не будут соблюдать меры безопасности, то вскоре они сами станут пациентами больниц Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за большого спроса на отдых в России РЖД запускает дополнительный поезд из Челябинска к Черному морю. Он будет курсировать через день по четным числам с 12 по 26 сентября (время отправления 22:05). Обратно поезд будет ходить по нечетным числам с 15 по 29 сентября (время отправления 18:56). В пути состав находится 2,5 суток.

В Челябинске 5 августа установилась такая жара, что люди в рабочий день отправились спасаться от зноя на новый термальный курорт, открывшийся в микрорайоне «Вишенвая горка». В итоге, в заведении выстроилась большая очередь, которая тянулась на несколько метров. Представителям комплекса пришлось ввести из-за этого ограничительные меры.

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 6 августа 2020 года.

Боитесь второй волны коронавируса в Челябинске? Тогда почитайте пять советов врача, как укрепить иммунитет.

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