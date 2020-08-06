На шасси «Урал NEXT» создан автомобиль для охоты

Необычная машина на шасси «Урал NEXT» (колесная формула 6х6) отправилась недавно к заказчику в Пермский край. На первый взгляд это передвижная мастерская, однако на самом деле это транспортно-бытовая машина (ТБМ) «Охотник», представляющая собой настоящий комфортабельный дом на колесах и оснащенная вместительной бортовой платформой (с откидными боковыми бортами) и крано-манипулятором для выполнения различных погрузочно-разгрузочных работ. Фургоны-передвижные дома на базе автомобилей высокой проходимости пользуются высокой популярностью среди путешественников, любителей охоты и рыбалки, ведь в таком вездеходе водитель и пассажиры смогут совершить даже кругосветное путешествие в комфорте и безопасности.

В качестве базового шасси выбран современный «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6, (производства автомобильного завода «Урал»), и это неслучайно. Данный автомобиль совмещает легендарную высокую проходимость с высоким уровнем комфорта и эргономики и полностью соответствует требованиям современных потребителей. Грузовики NEXT, как и все автомобили семейства «Урал» могут эксплуатироваться на всех типах дорог и на бездорожье, а также в тяжелых климатических условиях. Специальное навесное оборудование изготовил Завод автомобильной техники «ГИРД» (Миасс).

На борту «Охотника» находятся: кухонная зона с газовой плитой, раковиной, микроволновкой, холодильником и множеством шкафов; бак для воды на 150 литров с возможностью заполнения снаружи и электрический нагреватель; удобное купе на 4 места со столиком, комплектом розеток и навесными шкафчиками вдоль верхних спальных мест.

На радиаторной решетке установлен кенгурин с веткорезами, экспедиционный багажник — со светодиодной балкой; есть защита двигателя, коробки и других расположенных снизу агрегатов; сплошная защита топливных баков. В комплектации есть электрогенератор с управлением из жилого фургона (также имеется внешний ввод питания и инвертор для работы электрооборудования от бортовой сети во время движения); аварийный комплект аккумуляторов, обеспечивающий резервное питание.

Для поддержания комфортного температурного режима укомплектован автомобиль укомплектован жидкостным и воздушным автономными отопителями, последний управляется из фургона. Есть люки для выхода из фургона (+ лестница из бортовой платформы) на крышу, где имеются 4 герметичных грузовых контейнера; съемный тент, устанавливаемый вдоль правого борта (в походном положении хранится на крыше).

Для различных ситуаций в машине есть 2 мощных лебедки (передняя — электрическая, задняя — от коробки отбора мощности). Для погрузочных работ есть КМУ ИМ 50 с вылетом стрелы до 6 метров и грузоподъемностью от 740 до 2000 килограммов: этого хватит и для погрузки снаряжения на платформу, и для погрузки квадроцикла или снегохода.

ТБМ «Охотник» на шасси проходимого и надежного «Урала NEXT» доставит своих пассажиров в любую точку любой местности, обеспечив при этом необходимые комфортные условия.

СПРАВКА КП

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. Также предприятие выпускает дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники. Флагманская модель предприятия — автомобиль «Урал NEXT». Линейкапредприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей — около 30%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 100 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.

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