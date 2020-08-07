«Говорю, что ел много шоколада»: темнокожий студент из Африки устроился на работу в челябинский детский сад

Родной язык Анисэта Элла — французский, но образование он получал на английском и русском языках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

34-летний Анисэт Элла Блез родом из Камеруна, но работает помощником воспитателя в челябинском частном детском саду. Он думает на французском, учит малышей английскому и блестяще владеет русским, но самым сложным считает «детский» язык. В Россию полиглот приехал семь лет назад получать второе высшее образование по совету отца-полицейского, но тогда парень даже представить не мог, что станет темнокожим «усатым нянем».

— Знаю, что есть такой советский фильм про мужчину-воспитателя, но я его, к сожалению, еще не смотрел, — говорит Анисэт Элла и растекается в белоснежной улыбке. — Я только что понял, что это совсем необычно — мужчины, как правило, не работают в садике (смеется)! Тем более иностранцы. В первый день дети с удивлением смотрели на меня и спрашивали, почему я говорю на английском, откуда приехал, трогали волосы — тогда у меня была объемная прическа как шапка — и обращали внимание на цвет кожи. Я пошутил: «Просто ел много шоколада, поэтому она такого цвета». Они сказали, что тоже ели много шоколада, но у них нет такой кожи.

Иностранец считает детей удивительными Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У Анисэта два высших образования. Первое — юридическое — он получил в родном Камеруне. Но идти по стопам отца не захотел, потому что ненавидит оружие. Тогда папа предложил продолжить обучение за границей. Выбор стоял между Америкой, Англией и Россией. Вопрос упирался в деньги, и наша страна оказалась по карману многодетной семье: у Анисэта есть еще младшие брат и сестра. Но иностранец говорит, что с ними ему нянчиться не приходилось.

Годовой экспресс-курс русского языка парень прошел в Нижнем Новгороде, затем поступил в местный вуз и стал бакалавром международных отношений. А в этом году в Челябинске защитил магистерскую диссертацию в Челябинском государственном университете на факультете лингвистики и перевода. Параллельно подрабатывал репетитором, а потом наткнулся на объявление частного детского сада «Колибри» о поиске преподавателя английского языка. Отправил резюме — взяли.

Камерунец считает, что у детей можно многому научиться Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За год работы педагога в детсаду дети уже привыкли к его экзотической внешности и начали разговаривать с ним на одном языке. Малыши трех-шести лет в темнокожем «воспитателе» души не чают и даже учат его новым словам.

— Работать в детском саду — большой плюс для меня, — признается темнокожий полиглот. — Узнаю слова, которые не учил в университете. Один ребенок показал рисунок: «Это каляка-маляка». Но я сначала не понял что это. Сейчас знаю, что это бессмысленный рисунок. Дети тоже отлично учатся. Сначала мы изучали цвета на английском языке, потом предметы, начали строить предложения. Все это теперь применяют в общении со мной. Они понимают, что со мной нужно говорить только на английском. Но непонятные слова для меня объясняют на русском.

Проверок на прочность педагогу с экзотической внешностью дети не проводили. И дело не в ангельском послушании или железной дисциплине малышей, а в подходе. Темнокожий нянь использует в работе кембриджские методики преподавания и специализируется на занятиях в игровой форме. Вместе с ребятами он поет, танцует, смотрит мультики и разыгрывает русские сказки. Знает «Репку», «Теремок» и «Колобок», который, кстати, иностранцу не нравится из-за жуткой, по его мнению, концовки.

— Зачем лиса его съела? — удивляется Анисэт. — Я не понимаю. Нормально же сказка начиналась, очень весело.

И не жалеет, что не пошёл по стопам отца-полицейского Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При этом от русской культуры, кухни и даже погоды камерунец в восторге. Из детсадовской еды ему по душе плов, борщ, пюре с котлетой и компот. Еще любит салат «Оливье», но его в дошкольном учреждении не дают. А вот про манную кашу иностранец не слышал — задумчиво закатывает глаза и выдает: «Нет, такую не дают. Только обычную».

Родители Анисэта положительно относятся к его профессии, хоть и считают работу сына с детьми временной. Они знают, что у их сына уже высокий уровень знаний, но не устают повторять, что самое главное — образование. На обучение семья иностранца потратила уже больше миллиона рублей.

Анисэт Элла уже задумывается о создании семьи и наследниках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я учусь платно, хотя есть квоты для бесплатного обучения иностранцев в России, — говорит Анисэт. — Обучение в России стоит не так дорого, как в США или Европе. Не обязательно быть из состоятельной семьи. Первые дни в России помню очень хорошо. Не спал, усиленно учил язык каждый день. Мне интересно его изучать. Хотя было время, когда хотел все бросить, потому что падежи, местоимения — это сложно.

Покидать Россию и десятки малышей. к которым уже прикипел душой, в ближайшие годы темнокожий полиглот не планирует. Хочет продолжить обучение в аспирантуре. Уже задумывается о создании своей семьи и детях. Мечтает о двух малышах — сыне и дочке.

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