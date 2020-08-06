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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 7 августа 2020: будет ли дистанционка в школах и как увидеть город свысока

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 августа 2020 г.
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Никакого больше дистанта (но это не точно)

Никакого больше дистанта (но это не точно)

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус идет на спад в Челябинской области. Количество заражений продолжает снижаться из-за дня в день. Между тем, эксперты предрекают вторую волну заболевания.

По данным областного минздрава, на утро 7 августа прирост составил 98 человек, всего с начала пандемии коронавирусом в Челябинской области заразились 12 тысяч 430 южноуральцев.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В больницах области и под наблюдением докторов остаются 3706 человек.

За прошедшие сутки выписаны 57 человек. С начала пандемии — 8412 пациентов.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Коронавирус74.рф

За прошедшие сутки скончались четверо южноуральцев:

— 80-летняя женщина из Челябирнска с гипертонией и больными почками;

— 71-летний мужчина из Челябинска с больным сердцем;

— 56-летний мужчина из Челябинска с гипертонией и больным сердцем;

— 69-летний мужчина из Усть-Катава с хронической обструктивной болезнь. легких и больным сердцем.

У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Коронавирус в Челябинской области

Вспышка в Трехгорном, которую по заявлениям уже почти подавили, вновь дала о себе знать. У гендиретора Приборостроительного завода Владислава Белоброва заподозрили коронавирус. Пока диагноз условно-положительный. Сейчас он находится на карантине.

Национальный парк Таганай продолжают улучшать для туристов в условиях пандемии коронавируса. Сейчас там начали строить новую тропу к Большой каменной реке. Раньше путь проходил по старой лесовозной дороге, после каждого дождя приходилось идти по грязи. Теперь планируется проложить деревянный настил, что сделает тропу удобной и комфортной для неподготовленных туристов, детей и пожилых людей.

Пока границы закрыты, «Таганай» становится удобнее для туристов

Пока границы закрыты, «Таганай» становится удобнее для туристов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

Коронавирус не смог нанести очередной удар по образованию на Южном Урале. Как сообщил минобр Челябинской области, в сентябре все школы нашего региона начнут работу в обычном режиме, то есть школьники все же сядут за парты. Поэтому мамы и папы могут вздохнуть с облегчением — дистанционка останется в прошлом.

Коронавирус на этот раз преподнес хороший подарок для Челябинска. Чемпионат России по легкие атлетике перенесут в столицу Южного Урала. Ранее площадкой для соревнований рассматривались Чебоксары. Но от этой задумки отказались из-за неясности с эпидемиологической ситуацией в городе.

Полюбоваться на город с высоты птичьего полета — только в маске. Фото: Эдуард Фадюшин

Полюбоваться на город с высоты птичьего полета — только в маске. Фото: Эдуард Фадюшин

В Челябинске открылись колеса обозрения. Посещать их разрешено с соблюдением норм Роспотребнадзора: на входе нужно надеть маску и замерить температуру. Однако сотрудники этих аттракционов, по словам горожан, проверяют посетителей «для показухи».

Похоже, что в Челябинске практически невозможно решать скандалы без вмешательства прокуратуры. Благодаря надзорному ведомству девять медицинских работников одной из больниц города получили страховые выплаты за заражение коронавирусом на рабочем месте. Не обошлось также и без наказаний должностных лиц. Так, заместителя главного врача привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения по выплатам.

Страховые выплаты за заражение коронавирусом на рабочем месте удалось «выбить» только через прокуратуру

Страховые выплаты за заражение коронавирусом на рабочем месте удалось «выбить» только через прокуратуру

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 7 августа 2020 года.

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портрет явленияКоронавирус в Челябинской области 2020: последние новости