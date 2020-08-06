Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 7 августа 2020: будет ли дистанционка в школах и как увидеть город свысока

Никакого больше дистанта (но это не точно) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус идет на спад в Челябинской области. Количество заражений продолжает снижаться из-за дня в день. Между тем, эксперты предрекают вторую волну заболевания.

По данным областного минздрава, на утро 7 августа прирост составил 98 человек, всего с начала пандемии коронавирусом в Челябинской области заразились 12 тысяч 430 южноуральцев.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В больницах области и под наблюдением докторов остаются 3706 человек.

За прошедшие сутки выписаны 57 человек. С начала пандемии — 8412 пациентов.

Инфографика: Коронавирус74.рф

За прошедшие сутки скончались четверо южноуральцев:

— 80-летняя женщина из Челябирнска с гипертонией и больными почками;

— 71-летний мужчина из Челябинска с больным сердцем;

— 56-летний мужчина из Челябинска с гипертонией и больным сердцем;

— 69-летний мужчина из Усть-Катава с хронической обструктивной болезнь. легких и больным сердцем.

У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Коронавирус в Челябинской области

Вспышка в Трехгорном, которую по заявлениям уже почти подавили, вновь дала о себе знать. У гендиретора Приборостроительного завода Владислава Белоброва заподозрили коронавирус. Пока диагноз условно-положительный. Сейчас он находится на карантине.

Национальный парк Таганай продолжают улучшать для туристов в условиях пандемии коронавируса. Сейчас там начали строить новую тропу к Большой каменной реке. Раньше путь проходил по старой лесовозной дороге, после каждого дождя приходилось идти по грязи. Теперь планируется проложить деревянный настил, что сделает тропу удобной и комфортной для неподготовленных туристов, детей и пожилых людей.

Пока границы закрыты, «Таганай» становится удобнее для туристов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

Коронавирус не смог нанести очередной удар по образованию на Южном Урале. Как сообщил минобр Челябинской области, в сентябре все школы нашего региона начнут работу в обычном режиме, то есть школьники все же сядут за парты. Поэтому мамы и папы могут вздохнуть с облегчением — дистанционка останется в прошлом.

Коронавирус на этот раз преподнес хороший подарок для Челябинска. Чемпионат России по легкие атлетике перенесут в столицу Южного Урала. Ранее площадкой для соревнований рассматривались Чебоксары. Но от этой задумки отказались из-за неясности с эпидемиологической ситуацией в городе.

Полюбоваться на город с высоты птичьего полета — только в маске. Фото: Эдуард Фадюшин

В Челябинске открылись колеса обозрения. Посещать их разрешено с соблюдением норм Роспотребнадзора: на входе нужно надеть маску и замерить температуру. Однако сотрудники этих аттракционов, по словам горожан, проверяют посетителей «для показухи».

Похоже, что в Челябинске практически невозможно решать скандалы без вмешательства прокуратуры. Благодаря надзорному ведомству девять медицинских работников одной из больниц города получили страховые выплаты за заражение коронавирусом на рабочем месте. Не обошлось также и без наказаний должностных лиц. Так, заместителя главного врача привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения по выплатам.

Страховые выплаты за заражение коронавирусом на рабочем месте удалось «выбить» только через прокуратуру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 7 августа 2020 года.

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