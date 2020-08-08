Брошу спорт – растолстею: в День физкультурника «горячие» фото известных атлетов Челябинска

КП-Челябинск присоединяется к поздравлениям с Днем физкультурника

Началось все с того, что ватерполистки одного из лучших российских клубов златоустовской «Динамо-Уралочка» перевоплотились в топ-моделей. Накануне Дня физкультурника спортсменки в стильных костюмах позировали на фоне уральских гор, представ в необычных для себя образах.

— Такие фото позволяют болельщикам и любителям спорта, водного поло посмотреть на нас, спортсменок, с другой стороны, — отметила капитан легендарной команды Эльвира Каримова.

Ватерполистки клуба "Динамо-Уралочка" перевоплотились в моделей. Фото Минспорт.

Коллеги по спортивному цеху тоже не отстают от изящных ватерполисток.

Призер чемпионатов Европы по бадминтону, участник двух Олимпиад Владимир Иванов не только сам в прекрасной форме, но и мотивирует к физкультуре и спорту всю свою семью.

— Мои два метра роста надо постоянно нагружать тренировками, в бадминтоне каждый лишний килограмм – большая помеха в координации и скорости. Брошу тренироваться, могу растолстеть, — улыбается Владимир.

Владимир Иванов всю семью держит в форме. Фото: https://www.instagram.com/p/ByLTmaQi-q0/

Вратарь златоустовской «Уралочки», чемпионка мира среди юниоров Евгения Головина полжизни проводит в бассейне и тоже может похвастаться точенной фигурой.

— Всем советую почаще бывать в бассейне, плавание очень полезно, — делится Евгения.

Ватерполистка Евгения Головина - хоть сейчас на обложку журнала! Фото: https://www.instagram.com/p/B9a_c9ml1Rg/

Один из лучших защитников «Трактора» и Континентальной хоккейной лиги американец со вторым белорусским гражданством Ник Бейлен на самоизоляции тренировался в Северной Америке вместе со своей очаровательной супругой, хоккеисткой Шелби.

— Давайте мотивировать себя и делать все возможное даже во время карантина! Мы с Шелби с пользой используем это карантинное время, чтобы действительно сосредоточиться на себе, — написал в Instagram Ник Бейлен.

Ник Бейлен с супругой Шелби на карантине не набрали лишних кило. Фото: https://www.instagram.com/p/B_NpaJSAHw3/

Мастер спорта международного класса 33-летняя челябинка Татьяна Мандолина с 15 лет занимается спортом, а после рождения ребенка еще плотнее занялась собой и сумела стать чемпионкой мира по бодифитнесу.

— Меня настораживают люди, которые не любят делать что-то вредное. Иногда можно расслабиться, но в пределах разумного, а потом обязательно нужно согнать «семь потов» на тренировке, — пишет в соцсетях Татьяна Мандолина.

Татьяна Мандолина в 33 года выглядит потрясающе! Фото: https://vk.com/id5684001?z=photo5684001_456239415%2Fphotos5684001

Сержио Соуза – профессиональный боец ММА, входит в Топ-5 лучших атлетов Южной Америки. Сейчас представляет один из челябинских бойцовских клубов и нередко тренируется в столице Южного Урала.

Сержио любит выкладывать свои фото в Instagram. Говорит, что это его мотивирует для достижения цели и результата.

Боец ММА Соуза мотивирует себя такими фото. Фото: https://www.instagram.com/p/CBPzrAtDWup/

Воспитанники челябинского «Трактора» Никита Нестеров, Максим Шалунов и Антон Бурдасов (слева – направо) и один из нынешних руководителей черно-белых Борис Видгоф (второй – справа). Это фото на своей страничке в соцсетях Никита Нестеров подписал так: «упорно работать, играть жестко». И то верно, без упорных тренировок не будет ни игры, ни жесткости.

Никита Нестеров не прочь потренироваться в спортзале с друзьями. Фото: https://www.instagram.com/p/BVpPIOul2I1/

Чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина сейчас тренируется в родном Челябинске. Но не прочь вспомнить и о беззаботных отпускных деньках.

— Это из моих пары дней отдыха. Я здесь и сейчас и больше никогда… Это моя жизнь, — выкладывает свое фото на белом кабриолете Ольга Фаткулина.

Ольга Фаткулина: есть пару дней отдыха, почему бы не расслабиться. Фото: https://vk.com/o.fatkulina?z=photo23671238_456239284%2Fphotos23671238

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