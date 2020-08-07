Репутация — это тоже вложения: автомобильный завод «УРАЛ» подводит итоги работы полугодия в условиях достаточно непростого года

Автомобильный завод «УРАЛ» подводит итоги работы полугодия в условиях достаточно непростого года. О сегодняшнем дне предприятия и его социальных программах рассказывает Директор по персоналу Владимир Иванович Гуськов

— Закончилось первое полугодие 2020-го. С какими результатами мы подошли к этой дате?

— Как и все в нашей стране, автозаводцы столкнулись с вирусным заболеванием Covid 19, но по решению Правительства РФ наше предприятие после недельного карантина приступило к работе. Конечно, все эти месяцы мы боролись, и сейчас продолжаем вести борьбу с этим заболеванием и его последствиями. Порядка 30 миллионов рублейбыло потрачено на масштабный комплекс мер для защиты сотрудников и снижения рисков распространения заболевания.

Каждый сотрудник АЗ «УРАЛ» регулярно получает защитные многоразовые маски и антибактериальные гели для обработки рук. На проходных в режиме людского потока работают тепловизионные комплексы для мониторинга температуры персонала. Рабочие с повышенной температурой не допускаются к проходу на предприятие. На проходных, в обеденных зонах, в залах совещаний работают бактерицидные рециркуляторы воздуха для обработки помещений, действующие по принципу ультрафиолетовой лампы: рециркулятор устраняет в помещении практически все вредоносные микробы и бактерии, чистота очищаемого воздуха составляет 99,9%. В местах большого скопления народа установлены дозаторы с антисептиком для обработки рук. Проводится обработка помещений специализированными моющими и дезинфицирующими средствами. На сегодняшний день на наличие «CОVID-19» на автозаводе «Урал» обследовано более 2000 работников методом экспресс-теста, около 1000 сотрудников сдали анализ на антитела. Заболевшие сотрудники автозавода «УРАЛ», отправленные на лечение, в том числе и в другие города (Сатка, Копейск, Челябинск), не остаются без внимания предприятия. Сотрудники дирекции по персоналу обзванивают лично каждого заболевшего работника и выясняют, какая помощь необходима им в данный момент (формирование продуктовых наборов, закупка предметов гигиенической необходимости).

Что касается сборки автомобилей и производственных планов, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, мы сработали лучше прошлогодних результатов. В первом полугодии 2020 года объем производства составил 3 744 автомобиля, что на 300 автомобилей больше аналогичного периода прошлого года. Предприятие также показало рост реализации, которая составила 3378 машин. Это почти на 500 автомобилей больше результата 2019 года. В планах предприятия во втором полугодии — производство и реализация еще свыше 4 000 автомобилей.

Несмотря на то, что мы находились на карантине и многие сотрудники нашего предприятия переболели, тем не менее автозавод «УРАЛ» справился с выполнением производственных и экономических показателей, что стало возможным благодаря эффективной работе всего коллектива предприятия, каждого сотрудника. Автомобильному заводу «УРАЛ» необходимо поддерживать и укреплять доверие потребителя к качеству продукции: выполнение бизнес-показателей, проекты по обновлению продуктовой линейки и замене, модернизации и реконструкции оборудования являются ключевыми в этой задаче.

— Предприятия «Группы ГАЗ»с конца 2019 и по апрель 2020 года работали в рамках четырехдневной рабочей недели; «КАМАЗ» с апреля 2020 года — трехдневной (неполная рабочая неделя для персонала подразделений компании была введена в связи со снижением спроса на автомобили в условиях распространения коронавируса). Ваше предприятие сейчас обеспечено заказами — коллектив работает в традиционном, полном рабочем режиме. Каковы ваши планы, будет ли сохранен график работы в штатном режиме на АЗ «УРАЛ»?

— Многие машиностроительные предприятия в условиях непростой эпидемиологической ситуации были вынуждены уйти на карантин, приостановить работу или работать в режиме неполной рабочей недели, неполного рабочего дня. Наше предприятие продолжает работать в штатном режиме. На карантине находятся некоторые категории работающих: беременные женщины и автозаводцы старше 65 лет (им оплачивается больничный лист). Надеюсь, что мы сможем удержать взятый темп и нарастить долю присутствия на рынке тяжелых грузовиков, сохранив поддержку всех социальных программ.

— Кстати, о социальных программах. В такой нестабильной экономической обстановке сохраняются ли программы поддержки автозаводцев, готовы ли вы, как и прежде, оказывать помощь вашим работникам?

— Администрация Автомобильного завода «УРАЛ» не сократила ни одну программу, наоборот, их количество увеличилось в связи с Covid19. Кроме ранее действующей социальной помощи, работники дирекции по персоналу развозили продовольственные наборы нашим автозаводцам, которые попали в беду и лечились в больницах, большие деньги были потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты и рециркуляторов воздуха.

Как и прежде, мы берем на себя обязательства по оказанию материальной помощи: погребение близких родственников, дорогостоящее лечение, частично помогаем при пожаре или наводнении, оказываем материальную помощь в связи с рождением первого ребенка молодым родителям, многодетным семьям, помогаем семьям с нездоровыми детьми. Организовано бесплатное оздоровление работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста (за пять лет до его достижения).

Компенсируется часть затрат на услуги медицинского центра «Нью-медика». Частично компенсируются затраты на услуги Физкультурно-оздоровительного Комплекса и Дворца Культуры автомобилестроителей. Продолжают действовать ежемесячные выплаты на содержание детей в детских садах, поздравление сотрудников-юбиляров, льготное питание, дополнительные отпуска, на компенсацию санаторно-курортного лечения и отдыха в гостиницах, пансионатах на территории РФ, а также в центре загородного отдыха им. Феди Горелова. Эти и многие другие гарантии не просто прописаны в коллективном договоре, они реально выполняются, несмотря на ситуацию, когда многие предприятия закрываются, а люди остаются без работы.

Из своего личного опыта скажу: в регионе, да и в стране немного предприятий, которые так заботятся о своих работниках. Вкладывая в здоровье и благополучие своих сотрудников, мы инвестируем в успех предприятия. Репутация — это одна из самых важных инвестиций завода.

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией многие рабочие места простаивают: работники либо на карантине, либо больны. Будет ли продолжаться набор сотрудников рабочих специальностей на завод? Можно ли надеяться на индексацию заработной платы?

— На протяжении многих лет прием на автомобильный завод «УРАЛ» не велся. С начала 2019 года мы открыли прием почти по всем рабочим специальностям. Также приглашаются специалисты технологического и конструкторского направления. В настоящее время в приоритете квалифицированные электрогазосварщики, водители, наладчики, слесари механосборочных работ. Пользуясь случаем, я обращаюсь к тем, кто хотел бы прийти работать на завод. Если вы квалифицированный специалист и хотите работать на нашем предприятии, а также если вы молодой специалист и хотите развиваться по профессии, получить новый опыт и навыки, рабочую профессию, мы будем рады вашему приходу. Руководители автомобильного завода «УРАЛ» делают все возможное для того, чтобы сохранить коллектив, и в настоящий момент работают на опережение, на привлечение рабочего персонала. С точки зрения социальных гарантий и с точки зрения найма новых сотрудников ситуация однозначно позитивная. Да, увольнения есть, все они обусловлены конкретной статьей трудового кодекса и оформлены с соблюдением всех процедур ТК РФ.

В 2019 году с июля месяца каждый сотрудник получил индексационную надбавку в размере 5% от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе за I квартал 2019 года, кроме этого, была проведена точечная мотивация. В 2020 году был выплачен бонус — средняя заработная плата в 100% размере.

В текущем году запланированы две индексации, первая индексация уже состоялась: с апреля персонал АЗ «УРАЛ» получает ежемесячную прибавку к зарплате в сумме одна тысяча четыреста рублей. Второй этап мотивации планируется реализовать с сентября месяца — увеличение заработных плат будет носить дифференцированный характер.

Мы не останавливаемся на сегодняшних позициях, рассматриваем рост доходов наших сотрудников в соответствии с ростом бизнеса, ориентируемся на развитие компетенций действующего персонала и привлечение высококвалифицированных сотрудников с рынка труда.

Пресс-служба АЗ «Урал».

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