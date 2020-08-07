Хэдлайнер ЮУКЯ-2020 Григорий Служитель — о везении, музыке и возможности выбирать

25-26 сентября на площадке челябинского Центра международной торговли состоится главный осенний литературный фестиваль — Южноуральская книжная ярмарка. Традиционно в эти дни жителей области ждут книжные новинки по издательским ценам, творческие мастер-классы и встречи с известными писателями (в общей сложности — более 40 событий). Одним из гостей ярмарки станет российский писатель Григорий Служитель.

Григорий Служитель не только пишет книги. Он также музыкант, солист группы O'Casey и актер Студии театрального искусства.

Свой дебютный роман «Дни Савелия» Григорий написал в конце 2018 г., а после выхода в печать тут же попал в списки бестселлеров.

«Дни Савелия» вошли в лонг-листы престижных премий «НОС» и «Национальный бестселлер». В конкурсе «Большой книги» роман преодолел уровень «длинных списков» и вошел в число претендентов на главный приз.

Главный герой книги — кот Савелий. Он родился на Таганке, с младых когтей слушал Вивальди и мог изъясняться как по-французски, так и на латыни.

Савва рассказывает читателям о своей тяжелой, полной неочевидных решений жизни, описывает, как он нашел себе неблагополучную семью, потом еще одну, а потом еще одну, как научился говорить по-киргизски, как влюбился, и вроде бы нашел свое счастье.

Но как закончилась эта история? Не будем спойлерить, лучше прочтите ее сами. Ведь книга Служителя доступна на Абонементе Публичной библиотеки и в библиотеке ЛитРес.

Из разговора с Григорием Служителем

— Как и когда вам пришла в голову мысль написать книгу?

— Идея написать книгу о таком вот изгое в современной Москве родилась очень давно, но я ждал, когда внутри дозреет более конкретный замысел. Потом у меня умерла кошка, и я понял, кем будет мой главный персонаж.

Так или иначе, литература всегда шла рядом со мной. В 18 лет я поступал в литинститут, меня даже брали, но в последний момент предпочел учиться в ГИТИСе, в мастерской Сергея Женовача.

— Первая книга и такой успех. Что это: счастливая случайность или ваши целенаправленные действия по продвижению рукописи?

— Если честно, я не прилагал ровным счетом никаких усилий для пиара моей рукописи. Единственное, мне удалось отправить текст двум известным литераторам — Марине Степновой и Александру Гаврилову, — и после их хвалебной оценки я решился показать «Савелия» моему Евгению Водолазкину, с которым был чуть-чуть знаком. Но о моих литературных амбициях Евгений ровным счетом ничего не знал.

Собственно, именно он и переправил рукопись моему будущему издателю, замечательной Елене Шубиной. Я благодарен и Марине, и Саше и, конечно, в большей степени Евгению Германовичу, с которым мы впоследствии стали очень дружны.

Случайность ли успех моего «Савелия»? Сложно сказать. Но я не рассчитывал ни на какой успех, тем более не думал о каких-либо премиях и крупных тиражах. Впрочем, в любом успехе есть доля везения.

— Театр, музыка, кино, литература… Что из этого для вас — работа, а что — хобби?

— У меня есть счастливая возможность выбирать: на сегодняшний день из-за пандемии наш театр закрыт с марта, следовательно, уже почти полгода как я не выхожу на сцену. В этих условиях, разумеется, литература выходит на первое место. Но если честно, литература и без пандемии занимает в моей жизни сейчас больше всего места.

— Какую музыку вы слушаете? Бывает, что один трек проигрывается «до дыр» и целый день?

— Еще как бывает. Когда я работал над «Савелием», у меня даже был специальный плейлист. Там был, естественно, Вивальди, были прелюдии и мои любимые Английские сюиты Баха. Было много эмбиента. Один такой трек длится сорок пять минут. Я слушал его на повторе много раз, пока не допишу нужный эпизод. Я вообще все время что-то слушаю: Beatles, Cocteau twins, Majical Cloudz или барокко: Монтеверди, Альбинони и Вивальди.

— О какой прочитанной книге вы пожалели?

— Есть много книг, которые мне откровенно не понравились, еще больше книг, которые мне не хватило терпения дочитать. Ни об одной я не жалею. Все опыт — пусть и негативный.

Творческая встреча с Григорием Служителем пройдет 25-26 сентября, в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35).

Напоминаем, что в это же время состоится Всероссийский литературный форум #РыжийФест (который проводят Союз журналистов Челябинской области и ЧОУНБ, при поддержке Фонда президентских грантов).

До встречи в сентябре.