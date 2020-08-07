«Город стал похож на Венецию»: на центр Челябинска обрушился ливень

Место на Кирова и Труда — это вечное затопление пешеходного перехода. Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске на центр города обрушился ливень. В его результате часть улиц года было подтоплено. Как рассказывают очевидцы, они даже не ожидали, что погода преподнесет такой неожиданных сюрприз.

— Небо в считанные минуты потемнело, а потом начало лить как из ведра. Мы даже не ожидали, что начнется такой сильный ливень. В прогнозе погоды на сегодня об этом ничего не говорили. Сейчас город стал похож на Венецию, — рассказала читальница КП-Челябинск.

Не обошел стороной дождь и Металлургический район. Из-за непогоды пострадал городской аэропорт. Там начал протекать потолок. И чтобы терминал не затопило, на пол поставили ведра. Увиденное повергло в смятение посетителей воздушной гавани. Они начали делиться фотографиями и видео произошедшего.

На полу поставили ведра и положили тряпку, чтобы сдержать потоп. Фото: кадр из видео vk.com/chel4m3

Отметим, что в других районах города пока что все спокойно. На момент написания статьи в Тракторозаводском районе дождей нет. Тоже самое касается и Чурилово.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

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