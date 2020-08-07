В Курганской области автобус с пассажирами врезался в фуру

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Курганской области

В Курганской области на трассе в Мишкинском районе столкнулись пассажирский автобус и фура с зерном. Как рассказывают очевидцы, после столкновения транспортное средство с людьми улетело в кювет. По данным МЧС, у автобуса после удара также заклинило двигатель.

По предварительной информации, травмы в аварии получили четыре человека. Об их состоянии пока что не сообщается. Однако известно, что среди них есть водитель фуры. Отметим, что пострадавшие уже госпитализированы.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. В ближайшее время установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Сообщается, что автобус двигался из Тюмени в Крым.

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