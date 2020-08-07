Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 8 августа 2020: продление режима ограничений и смерть врача из-за болезни

Осталось меньше месяца до конца лета, а ситуация с коронавирусом до сих пор не ясна Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области очередное продление режима ограничений. Это значит, что пока говорить об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом не приходится. Но есть и хорошие новости: скоро откроются музеи и центры допобразования.

По данным областного минздрава, на утро 8 августа прирост составил 95 человек, всего с начала пандемии коронавирусом в Челябинской области заразились 12 тысяч 525 южноуральцев.

В больницах и под наблюдением докторов остаются 3726 человек.

За прошедшие сутки скончались четверо южноуральцев:

— хроническая аневризма, гипертоническая болезнь — мужчина, 79 лет;

— хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение — мужчина, 92 года;

— гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность — мужчина, 67 лет;

— хронический пиелонефрит, хроническая болезнь почек — женщина, 82 года.

У всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Коронавирус в Челябинской области

Жителям Южного Урала придется дальше сидеть на карантине. В регионе снова продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 23 августа. Распоряжение об этом губернатор Алексей Текслер подписал с 7 августа.

Вместе с продлением режима сделаны ослабления. Так, при четком соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора могут возобновить работу музеи, организации дополнительного и дополнительного профессионального образования, спортивные секции.

Коронавирус в Челябинск

Точной даты открытия музее еще нет, ждут распоряжения Минкульта. Но учреждения культуры уже подготовили программу.

— Наконец-то у нас появилась возможность открыться и увидеть первых посетителей, а у посетителей — прийти в музеи, — рассказала первый заместитель директора Государственного исторического музея Южного Урала Марина Холина. — Думаю, что эта долгожданная встреча совсем скоро состоится. Будем соблюдать все требования по приему посетителей, которые рекомендует Роспотребнадзор для музеев. По ним уже работают коллеги из других регионов России, где ограничения были сняты раньше, чем в Челябинской области.

Среди прочего Марина Холина отметила два важных требования надзорного ведомства — масочный режим и обязательная дистанция в полтора-два метра. От проведения экскурсии в историческом музее отказываться не будут, но допустимое количество посетителей сократят до пяти человек.

Коронавирус продолжает уносить жизни врачей и медиков Челябинска. Недавно из-за болезни скончался врач-анестезиолог и реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса ГКБ №1 Виктор Шевченко. В сентябре ему бы исполнился 71 год.

В Челябинске закрыли для посещения детскую железную дорогу. Поезда не будут возить детвору до конца лета из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято руководством аттракциона в начале августа.

Челябинский «Трактор» примет участие в новом сезоне КХЛ, который пройдет в условиях пандемии коронавируса. Недавно был опубликован график проведения матчей. Согласно данным, свою первую встречу «черно-белые» проведут у себя дома 3 сентября. Их соперником станет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Пустят ли зрителей посмотреть вживую уральское дерби, пока остается неизвестным.

СПРАВКА

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк;

— парки и аттракционы;

— музеи;

— организации дополнительного и дополнительного профессионального образования;

— спортивные секции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 8 августа 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru